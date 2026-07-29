Khi lịch sử được lưu giữ trong từng hiện vật

Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường là địa danh gắn liền với sự kiện đặc biệt: Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 29/7/1930. Hiện nay, khu di tích không chỉ là nơi lưu giữ những hiện vật, hình ảnh gắn với một giai đoạn lịch sử hào hùng của quê hương mà còn như một “cuốn sử sống” kể lại hành trình hình thành, trưởng thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

VIDEO: Nhà truyền thống tại Khu Di tích lịch sử cách mạng Yên Trường

Nhằm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử của “địa chỉ đỏ” này, dự án “Trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường” được triển khai từ năm 2016 đến năm 2020. Sau khi hoàn thành, khu di tích được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục như nhà di tích, nhà truyền thống, biểu tượng khu di tích, ao cá, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cùng nhiều công trình phụ trợ.

Tượng Bác Hồ được đặt ở vị trí trang trọng, chính giữa của nhà truyền thống.

Hệ thống ảnh tư liệu được bố trí theo từng giai đoạn lịch sử, phản ánh quá trình lãnh đạo, trưởng thành và phát triển của phong trào cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Những mốc son quan trọng từ ngày thành lập Đảng bộ tỉnh cho đến các giai đoạn đấu tranh, xây dựng và phát triển đều được tái hiện bằng hình ảnh, tư liệu trực quan, giúp người xem dễ dàng hình dung về chặng đường lịch sử đầy gian khó nhưng rất đỗi vẻ vang.

Không chỉ có những bức ảnh ghi dấu lại các sự kiện, phong trào cách mạng, nhà trưng bày còn lưu giữ nhiều hiện vật gắn liền với đời sống và hoạt động của cán bộ, chiến sĩ cách mạng qua từng thời kỳ.

Từ những vật dụng sinh hoạt giản dị đến các hiện vật phục vụ hoạt động kháng chiến đều được bảo quản cẩn trọng trong hệ thống tủ kính.

Nhiều văn kiện, tài liệu lịch sử quan trọng được lưu giữ trang trọng, cẩn thận.

Mỗi tư liệu, mỗi hiện vật được lưu giữ nơi đây đều góp phần tái hiện những dấu mốc quan trọng của lịch sử, để quá khứ hào hùng tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa đến các thế hệ hôm nay.

Đối với nhiều đoàn viên, thanh niên, nhà trưng bày trở thành lớp học lịch sử trực quan. Những hình ảnh về phong trào cách mạng, những hiện vật còn lưu giữ nguyên vẹn dấu ấn thời gian giúp họ hiểu hơn về những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha ông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Bên cạnh đó, nhà truyền thống còn lưu giữ nhiều huân chương, bằng khen, hình ảnh phản ánh những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đạt được kể từ ngày thành lập đến nay. Sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại giúp người xem cảm nhận rõ hơn hành trình phát triển liên tục của Đảng bộ tỉnh, từ những ngày đầu đầy gian nan đến những thành quả hôm nay.

Đặc biệt, thông tin của khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường đã được số hóa, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên và người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu lịch sử thông qua các nền tảng số. Việc ứng dụng công nghệ không làm mất đi giá trị nguyên bản của di tích mà ngược lại, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người vốn quen thuộc với môi trường số.

Gần một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá diễn ra tại Yên Trường, nhưng những giá trị lịch sử vẫn còn nguyên sức sống. Qua đó, khu di tích lịch sử cách mạng Yên Trường không chỉ giúp lưu giữ ký ức của quá khứ mà còn góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương, đất nước.

Phương Đỗ - Hoàng Đông