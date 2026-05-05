Khe Nhòi - “viên ngọc thô” giữa đại ngàn chờ ngày được đánh thức

Giữa vùng đồi núi nguyên sơ của xã Trường Lâm (Thanh Hóa), hồ Khe Nhòi hiện lên như một “viên ngọc thô” với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, đang được kỳ vọng đánh thức bằng dòng vốn kêu gọi đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng nhằm phát triển du lịch sinh thái.

Con đường dẫn vào hồ Khe Nhòi uốn lượn qua những triền đồi thấp, hai bên là màu xanh của cây cối phủ kín. Đứng trước lòng hồ Khe Nhòi, cảm nhận đầu tiên là cảm giác thư thái - một khoảng không gian đủ rộng để con người có thể “chậm lại”.

Thời điểm này, hồ Khe Nhòi đang ở vào cuối mùa khô. Mực nước rút sâu, để lộ những khoảng đáy hồ. Cảnh sắc vì thế mang một gam màu trầm của thiên nhiên. Nhưng với người dân địa phương, đó chỉ là một lát cắt rất ngắn trong vòng tuần hoàn của hồ. Đến tầm tháng 7, tháng 8, nước dâng lên nhanh.

Vào mùa nước đầy, Khe Nhòi khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác: mặt nước trong veo, những dãy núi soi bóng, mây trời lững lờ trôi trên mặt hồ, tạo nên khung cảnh tựa một bức tranh thủy mặc sống động. Chính sự “biến hình” theo mùa ấy lại trở thành một nét hấp dẫn riêng - thứ mà không phải điểm đến nào cũng có.

Về chức năng, hồ Khe Nhòi là công trình thủy lợi cấp IV, đảm nhiệm cung cấp nước tưới cho hơn 155 ha đất sản xuất của xã Trường Lâm.

Bên cạnh Khe Nhòi, hồ Đồng Đáng - chỉ cách một thân đập - vẫn duy trì mực nước ổn định với làn nước trong xanh, trở thành điểm nhấn bổ trợ cảnh quan đáng chú ý trong khu vực.

Không chỉ có giá trị thủy lợi, khu vực hồ Khe Nhòi còn sở hữu hệ sinh thái tự nhiên đa dạng với đồi núi, hang động và cảnh quan gần như chưa chịu nhiều tác động của con người. Đây được đánh giá là nền tảng quan trọng để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.

Mới đây, Khu sinh thái hồ Khe Nhòi (ST06) có quy mô hơn 553 ha, đã được quy hoạch phân khu với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và kết nối giao thông cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển. Tỉnh đang kêu gọi nguồn vốn khoảng 11.000 tỷ đồng để triển khai dự án khu du lịch sinh thái tại đây trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trong bức tranh phát triển du lịch của xứ Thanh, hồ Khe Nhòi hội tụ nhiều yếu tố về cảnh quan, vị trí và quỹ đất, nhưng vẫn đang ở trạng thái “tiềm năng”. Nếu được đầu tư bài bản và khai thác hợp lý, nơi đây không chỉ trở thành điểm nhấn mới cho du lịch sinh thái, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của tỉnh.

Hoàng Đông