Khấp khởi luồng được giá

Những ngày cuối năm, dọc các xã thuộc huyện Quan Sơn (cũ) không khí lao động rộn ràng trên các triền đồi, bãi sông. Người dân tranh thủ thời tiết nắng ráo để thu hoạch luồng, nứa, vầu khi giá thu mua thời điểm hiện tại đang ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Bà con khấp khởi thu hoạch khi luồng được giá.

Dọc tuyến Quốc lộ 217 qua các xã Trung Hạ, Sơn Điện, Mường Mìn..., những bó luồng còn đẫm hơi sương được người dân kéo, thả trôi từ trên đồi xuống. Dưới chân dốc, bên vệ đường, từng tốp bà con miệt mài tuốt nan, bó sản phẩm để kịp giao cho các cơ sở thu mua, chế biến. Nhịp sản xuất sôi động hơn hẳn so với thời điểm những ngày đầu năm.

Bà Vi Thị Huân, bản Chè, xã Trung Hạ, cho biết: “Thời điểm này, lâm sản được giá khiến bà con vui mừng và càng có động lực để tranh thủ từng ngày nắng ráo lên rừng thu hoạch. Mong rằng giá vẫn giữ được ổn định để bà con trong vùng đón Tết Bính Ngọ 2026 đủ đầy”.

Cùng chung tâm thế, gia đình ông Hà Văn Mẫn, ở bản Din, xã Trung Hạ đã vào rừng từ lúc trời còn mờ sáng. Ông Mẫn chia sẻ: “Đang lúc giá tốt, bà con tranh thủ khai thác. Luồng thu hoạch đến đâu là bán đến đó".

Theo ông Mẫn, trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp chế biến lâm sản hoạt động, nên đơn vị thu mua trực tiếp, quy trình giao nhận thuận lợi. Hiện giá luồng dao động 15.000–16.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với năm trước.

Không chỉ luồng, giá nứa và vầu thời điểm hiện tại cũng tăng mạnh. Tại thôn Na Nghịu, xã Sơn Điện, ông Lương Văn Phích cho biết từ đầu năm, hiện tượng “khuy” sinh học khiến phần lớn diện tích nứa, vầu suy giảm; cộng thêm mưa bão liên tiếp làm gián đoạn thu hoạch. Nguồn cung giảm mạnh là nguyên nhân chính đẩy giá các sản phẩm tăng đột biến.

“Có thời điểm giá luồng chạm mốc 19.000 đồng/kg; còn nứa, vầu lên tới 280.000 đồng/tạ. Thương lái đến đặt hàng liên tục, có lúc còn không đủ sản lượng để đáp ứng, nhất là dịp cuối năm này”, ông Phích nói.

Bà con bản Na Nghịu, xã Sơn Điện tích cực chẻ nan.

Theo bà con các địa phương, một lao động thuần thục mỗi ngày có thể tạo ra thu nhập tới cả triệu đồng từ việc khai thác, tuốt nan, bó thanh. Đây là khoản thu quan trọng giúp nhiều hộ gia đình vơi bớt khó khăn sau ảnh hưởng của mưa bão.

Ở lĩnh vực chế biến, anh Lê Đức Thiện, chủ cơ sở sản xuất tăm hương Thiện Hảo (xã Sơn Điện) cho biết: Các cơ sở trong vùng hiện liên kết thu mua nguyên liệu từ người dân, sơ chế rồi cung cấp sản phẩm thô cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tiếp tục chế biến tinh để xuất khẩu. “Giá nguyên liệu tăng là tín hiệu vui đối với người dân, nhưng doanh nghiệp cũng gặp thách thức. Chi phí đầu vào tăng kéo theo chi phí sản xuất đội lên, buộc giá bán sản phẩm thô phải điều chỉnh. Doanh nghiệp phải cân đối để duy trì đơn hàng”, anh Thiện phân tích.

Là địa phương có diện tích luồng, nứa, vầu lớn, xã Sơn Điện hiện sở hữu hơn 4.000 ha đất lâm nghiệp trồng các loại cây này. Chủ tịch UBND xã, ông Phạm Văn Tình cho biết: Nhờ nguồn thu ổn định từ nứa, vầu, luồng, đời sống người dân cải thiện rõ rệt trong nhiều năm qua. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm qua các năm; nhiều gia đình có điều kiện tái đầu tư mở rộng diện tích hoặc cải tạo rừng nhằm nâng cao năng suất. “Cây luồng, cây nứa, vầu là cây sinh trưởng nhanh, phù hợp khí hậu và thổ nhưỡng địa phương, lại dễ tiêu thụ. Đây là lợi thế quan trọng để phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. Khi giá tăng, sẽ tác động tích cực đến thu nhập của hàng nghìn hộ dân”, ông Tình nói.

Thống kê tại các xã thuộc huyện Quan Sơn (cũ) cho thấy toàn địa bàn hiện có khoảng 54.000 ha rừng trồng nứa, vầu, luồng, tập trung ở Sơn Điện, Mường Mìn, Tam Lư, Tam Thanh, Sơn Thủy, Na Mèo... Khoảng 60 cơ sở chế biến và kinh doanh lâm sản đang hoạt động, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động.

Hằng năm, địa phương khai thác và tiêu thụ từ 5.000 đến 7.000 tấn nứa, vầu dạng nan thanh. Khối lượng lớn và nguồn cung ổn định đã giúp hình thành chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ bền vững, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế rừng.

Đình Giang