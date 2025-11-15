Kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa xét xử phúc thẩm vụ án Lữ Văn Dân và đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của VKSND tỉnh, sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo.

Quang cảnh phiên toà.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19 và 20/5/2025, Lữ Văn Dân cùng các bị cáo Lữ Văn Sang, Lữ Văn Mừng, Lữ Văn Huê rủ nhau góp tiền mua ma túy để cùng sử dụng. Dân là người trực tiếp bỏ ra 1,8 triệu đồng để mua ma túy, sau đó chia cho Sang 6 viên. Khi có ma túy, Sang rủ cả nhóm đến khu vực máng nước sử dụng; Dân đi cùng nhưng do mệt nên quay về trước, không trực tiếp sử dụng.

Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2025/HSST ngày 29/7/2025 của TAND khu vực 11 - Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Lữ Văn Dân 2 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ Luật Hình sự; các bị cáo Sang, Mừng, Huê bị xét xử theo khoản 2 Điều 255 Bộ Luật Hình sự, với mức án từ 7 năm đến 8 năm 6 tháng tù.

Qua công tác kiểm sát bản án, VKSND tỉnh Thanh Hóa nhận thấy việc áp dụng pháp luật đối với bị cáo Lữ Văn Dân là chưa chính xác. Bị cáo Dân là người chủ động bỏ tiền mua ma túy, cùng tham gia quá trình tổ chức sử dụng và là người cung cấp ma túy để các bị cáo khác cùng sử dụng. Mặc dù Dân không trực tiếp sử dụng ma túy, nhưng hành vi của bị cáo đồng phạm với các bị cáo khác trong việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với tình tiết định khung tăng nặng “Phạm tội đối với 2 người trở lên” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ Luật Hình sự.

Nhận thấy mức án 2 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo Dân là quá nhẹ, không đủ tác dụng răn đe, giáo dục, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kháng nghị phúc thẩm đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, áp dụng đúng khung hình phạt theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND tỉnh tham gia xét hỏi, tranh luận, bảo vệ quan điểm kháng nghị với lập luận rõ ràng, có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ.

TAND tỉnh Thanh Hóa quyết định sửa bản án sơ thẩm, áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo và tăng hình phạt đối với bị cáo Lữ Văn Dân lên 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Quốc Hương