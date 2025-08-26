Khẩn trương khắc phục thiệt hại, chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới

Ngày 26/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã có văn bản số 3098/SGDĐT-VP gửi các xã, phường, đơn vị trực thuộc về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão; chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới.

Trường TH Thiệu Dương bị ngập do ảnh hưởng của bão số 5.

Tại công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ sau bão để có giải pháp ứng phó thích hợp. Khẩn trương khắc phục thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh. Chủ động phương án hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học mới.

Sở GD&ĐT yêu cầu, chỉ khi thật sự đảm bảo an toàn cho học sinh mới tổ chức lại các hoạt động giáo dục, chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới. Đối với các xã, phường bị thiệt hại do bão số 5 gây ra, báo cáo về Sở để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Linh Hương