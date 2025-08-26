(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã có văn bản số 3098/SGDĐT-VP gửi các xã, phường, đơn vị trực thuộc về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão; chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới

Ngày 26/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa đã có văn bản số 3098/SGDĐT-VP gửi các xã, phường, đơn vị trực thuộc về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão; chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới

Trường TH Thiệu Dương bị ngập do ảnh hưởng của bão số 5.

Tại công văn này, Sở GD&ĐT đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ sau bão để có giải pháp ứng phó thích hợp. Khẩn trương khắc phục thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh. Chủ động phương án hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học mới.

Sở GD&ĐT yêu cầu, chỉ khi thật sự đảm bảo an toàn cho học sinh mới tổ chức lại các hoạt động giáo dục, chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới. Đối với các xã, phường bị thiệt hại do bão số 5 gây ra, báo cáo về Sở để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Linh Hương

Tin liên quan:
  • Khẩn trương khắc phục thiệt hại, chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới
    Lang Chánh khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa bão

    Kể từ ngày 18 đến 23/9, trên địa bàn huyện Lang Chánh liên tục xảy ra các đợt mưa gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của mưa lũ, huyện Lang Chánh đã tập trung huy động các lực lượng hỗ trợ khắc phục, sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân.


Linh Hương

Từ khóa: Khai giảng năm học mới Kiện Khắc phục thiệt hại Khắc phục hậu quả Ứng phó mưa lũ Thanh hóa khẩn trương Bão số 5 Đào tạo Hỗ trợ thiết bị

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 KÝ TỰ)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Bình luận
Tắt [X]
×

Tải ứng dụng Đọc Báo Thanh Hóa

qr_app