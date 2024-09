Lang Chánh khẩn trương khắc phục thiệt hại sau mưa bão

Kể từ ngày 18 đến 23/9, trên địa bàn huyện Lang Chánh liên tục xảy ra các đợt mưa gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của mưa lũ, huyện Lang Chánh đã tập trung huy động các lực lượng hỗ trợ khắc phục, sớm ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Chính quyền địa phương và người dân hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Lang Chánh, mưa lớn đã làm 72 ngôi nhà bị sạt lở đất, 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 32 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp ra khỏi nơi nguy hiểm, 4,5 ha lúa bị ngập hoàn toàn; các tuyến đường giao thông tỉnh lộ 530B, đường giao thông liên xã bị sạt lở 14 điểm. Trong đó, tại xã Đồng Lương có 1 điểm sạt taluy dương Quốc lộ 15, tại thôn Cui. Tại xã Lâm Phú sạt lở có 3 điểm trên tuyến đường 530B. Tại xã Tam Văn có 1 điểm sạt lở trên tuyến đường 530B, tại điểm giáp ranh bản Cú Tá-Tân Lập, xã Tân Phúc...

Ngôi nhà của gia đình anh Lò Văn Sỹ, bản Vặn, xã Yên Thắng bị sập đổ hoàn toàn do mưa lũ.

Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa, lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân, trong ngày 24/9, lãnh đạo huyện Lang Chánh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng, huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp các hộ dân sớm ổn định đời sống. Đồng thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí ban đầu đối với gia đình bị sập nhà hoàn toàn do sạt lở đất, tiếp tục chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuần tra địa bàn để kịp thời cảnh báo, tổ chức sơ tán người, tài sản Nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy Lang Chánh trao tiền hỗ trợ ban đầu của huyện cho gia đình bị thiệt hai do mưa lũ.

Đến thời điểm hiện tại, về cơ bản công tác phòng, chống thiên tai, mưa lũ trên địa bàn huyện Lang Chánh đang được huyện và ngành chức năng thực hiện tốt. Tuy nhiên, do thời tiết đang diễn biến phức tạp, nên địa phương vẫn luôn trong tình trạng cảnh báo nguy cơ cao và thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, không chủ quan, lơ là.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 23/9, ngôi nhà sàn 3 chái được làm bằng gỗ của gia đình ông Phạm Văn Minh, thôn Khụ 1, xã Giao Thiện bất ngờ bị cháy.

Ngôi nhà của gia đình ông Phạm Văn Minh, thôn Khụ 1, xã Giao Thiện bị cháy hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra cháy, chính quyền địa phương, Nhân dân trong bản đã đến ứng cứu kịp thời. Tuy nhiên, do lửa cháy vào ban đêm, địa hình phức tạp, chất liệu làm nhà dễ cháy nên không thể dập tắt được ngọn lửa, dẫn đến toàn bộ tài sản ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người.

Lãnh đạo huyện thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình ông Phạm Văn Minh.

Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, cấp ủy, chính quyền xã đã huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ gia đình dựng chỗ ở tạm và huy động xã hội hoá các vật dụng thiếu yếu. Để kịp thời chia sẻ, động viên gia đình, lãnh đạo huyện Lang Chánh cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bị hỏa hoạn.

Phong Sắc - Đình Toàn