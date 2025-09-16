Hotline: 0822.173.636   |

Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở bờ sông Bưởi và đê bao Thạch Định

Đỗ Đức
(Baothanhhoa.vn) - Bờ hữu sông Bưởi, đê bao Thạch Định bị sạt lở nghiêm trọng sau bão số 5 năm 2025 và đang diễn biến phức tạp, uy hiếp cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

Bờ hữu sông Bưởi, đê bao Thạch Định bị sạt lở nghiêm trọng sau bão số 5 năm 2025 và đang diễn biến phức tạp, uy hiếp cuộc sống của hàng trăm hộ dân.

Theo báo cáo của UBND xã Kim Tân, mưa lũ sau bão số 5 hồi cuối tháng 8 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản trên địa bàn. Đáng chú ý, lũ trên sông Bưởi dâng nhanh, chảy xiết đã làm nhiều vị trí trên tuyến đê bao Thạch Định bị sạt lở, tạo hố xói vào thân đê, bong gãy lớp bê tông bảo vệ mái, uy hiếp trực tiếp đến an toàn đê.

Như tại đoạn qua thôn Tiến Thành, dù thân và mặt đê được thi công kiên cố nhưng hiện trạng, thân đê như bị đẩy vào phía trong, khiến lớp bê tông phía bên ngoài nứt toác nham nhở. Vừa qua, nước lũ dâng cao, xói vào thân đê, lực lượng tại chỗ đã phải dùng bao tải đất để gia cố, hạn chế thiệt hại.

Nhiều đoạn trên tuyến đê, hạng mục rãnh thoát nước ở chân đê phía nội đồng cũng đã bị xô đổ do thân đê bị sụt lún.

Trên mái đê xuất hiện nhiều vết nứt rộng, chạy dọc từ bề mặt xuống tận chân đê.

Anh Lưu Đình Hưng ở thôn Tiến Thành, xã Kim Tân (người trong ảnh), cho biết: “Trong đợt lũ vừa qua, nhà tôi bị ngập và mất trắng hơn 9 mẫu lúa đang thời kỳ làm đòng. Khi chúng tôi còn chưa kịp khắc phục xong hậu quả thiên tai thì nhìn thấy thân đê bao Thạch Định bị sụt lún, nứt toác. Chúng tôi rất lo lắng và mong ngành chức năng và địa phương sớm sửa chữa, khắc phục, đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con”.

Theo thống kê của UBND xã Kim Tân, sau bão số 5, nhiều đoạn đê bao Thạch Định bị sạt lở, sụt lún, bong gãy lớp bê tông bảo vệ mái với tổng chiều dài khoảng 1.300m. Sự cố này gây nguy cơ mất an toàn cho tuyến đê bao và ảnh hưởng đến hơn 420 hộ dân với hơn 1.350 nhân khẩu thuộc các thôn: Thạch An, Tiến Thành, Định Hưng và Định Tân, cùng nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp, công trình, tài sản.

Bên cạnh đó, mưa lũ do bão số 5 vừa qua cũng gây ra sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí bờ hữu sông Bưởi với chiều dài hơn 450m. Đến nay, tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng mở rộng, nhiều vị trí mép sạt chỉ còn cách nhà dân từ 10-15m và cách tuyến đê bao Thạch Định khoảng 15-25m.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Kim Tân Hà Đức Tâm, khu vực bị sạt lở thuộc bờ đoạn sông Bưởi đổi dòng nước. Tình trạng sạt lở xảy ra với tốc độ nhanh và diễn biến hết sức phức tạp, ngày càng mở rộng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của 12 hộ dân với hơn 60 nhân khẩu sinh sống ngoài đê bao thuộc thôn Định Hưng. Đặc biệt, phạm vi sạt lở ngày càng tiến sát khu vực an toàn cầu Kim Tân cũng như các công trình viễn thông.

Thực trạng này đang cần được các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, tổ chức các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn đê điều, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước.

Đỗ Đức

    Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

    Trong cơn bão số 5 vừa qua, mưa lũ kéo dài, nước các sông dâng cao khiến nhiều diện tích cây trồng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh bị gẫy đổ, ngập úng và mất trắng. Để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, ngành nông nghiệp và các xã, phường trong tỉnh tích cực hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp giảm thiểu thiệt hại và khôi phục lại sản xuất sau bão lũ.

    Lũ trên sông Bưởi trên mức báo động III, cô lập nhiều thôn trên địa bàn xã Kim ...

    Do mưa lớn từ hoàn lưu cơn bão số 5, nước từ thượng nguồn đổ về, nước lũ trên sông Bưởi dâng cao làm 1.221 nhà dân ở 48 thôn trên địa bàn xã Kim Tân bị ngập, có những thôn bị cô lập hoàn toàn. Hiện nay xã đã di dời khẩn cấp 1106 hộ gia đình, 4077 nhân khẩu có nhà bị ngập sâu trong nước lũ đến nơi an toàn.

