Khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Trong cơn bão số 5 vừa qua, mưa lũ kéo dài, nước các sông dâng cao khiến nhiều diện tích cây trồng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh bị gẫy đổ, ngập úng và mất trắng. Để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, ngành nông nghiệp và các xã, phường trong tỉnh tích cực hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp giảm thiểu thiệt hại và khôi phục lại sản xuất sau bão lũ.

Người dân xã Thiệu Toán gieo trồng hoa màu sau bão lũ.

Trên địa bàn xã Thành Vinh do mưa lớn kéo dài kết hợp nước sông Bưởi dâng cao đã làm ngập lụt chia cắt nhiều tuyến đường, ngập úng nhiều hộ dân, gây thiệt hại cho nhiều diện tích cây cối, hoa màu. Qua rà soát, thống kê của UBND xã, trong đợt mưa lũ sau bão số 5 đã gây ngập úng, thiệt hại 225,1ha lúa mùa; 427,3ha mía; 122,8ha ngô và rau màu các loại...

Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Thành Vinh Bùi Thanh Hiếu cho biết: Địa phương đang vận động người dân thu hoạch nhanh đối với diện tích lúa vụ thu mùa đã chín và diện tích cây màu khác đến kỳ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại trong các đợt thiên tai tiếp theo. Cùng với đó, khuyến cáo Nhân dân thường xuyên thăm đồng, tập trung khắc phục đối với diện tích cây trồng bị ảnh hưởng nhẹ như dựng, dặm lại, khơi thông dòng chảy; phân loại diện tích cây trồng bị ngập để có biện pháp khắc phục kịp thời... Đối với diện tích cây trồng bị mất trắng, xã tuyên truyền, vận động người dân cải tạo đất thực hiện trồng sớm các cây rau màu vụ đông thay thế.

Theo tổng hợp của ngành nông nghiệp, trong đợt mưa lũ sau bão số 5 trên địa bàn tỉnh bị đổ gãy, ngập lụt, hư hỏng 24.358ha lúa mùa; 4.789ha hoa màu, rau màu; 62ha cây hoa, cây cảnh các loại; 106ha cây lâu năm; 3.013ha cây trồng hàng năm; 494ha và 8.406 cây ăn quả... Để khôi phục sản xuất, ngay khi bão lũ đi qua, các đơn vị thủy nông và địa phương đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện máy móc bơm tiêu kết hợp tháo nước nhanh cứu diện tích cây trồng bị ngập úng. Trong đó, các đơn vị tập trung ưu tiên bơm tiêu nhanh cho những diện tích lúa mùa bị ngập nặng. Đối với diện tích lúa đã trỗ bông và bị đổ, các lực lượng của các xã, phường trong tỉnh đã tích cực hỗ trợ người dân buộc, dựng để cho cây đứng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lúa vào chắc, chín. Diện tích cây trồng không có khả năng phục hồi, sau khi nước rút người dân tiến hành thu gom tiêu hủy, vệ sinh đồng ruộng để hạn chế chỗ trú ngụ cho sâu bệnh phát sinh gây hại. Đối với diện tích rau màu bị ngập úng, sau mưa bão các địa phương thực hiện tiêu triệt nước mặt ruộng, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, phun phân bón lá, các chế phẩm sinh học... cho cây trồng phục hồi nhanh đồng thời tiến hành chắm dặm đảm bảo mật độ gieo trồng. Khi đất khô ráo người dân cần thực hiện xới xáo phá váng, vun gốc kịp thời tạo độ thoáng cho đất tránh bị nghẹt rễ và kết hợp bón bổ sung phân lân và phòng trừ sâu bệnh. Cùng với đó, chủ động xuống giống gieo trồng các loại rau ngắn ngày, rau ăn lá cung cấp rau kịp thời cho thị trường khan hiếm sau bão lũ.

Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa Trịnh Văn Chất cho biết: "Sau khi bão lũ đi qua, đơn vị đã phối hợp với các xã, phường hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân triển khai kịp thời các giải pháp phục hồi sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở hướng dẫn người dân về các biện pháp kỹ thuật, chăm sóc, khôi phục sản xuất để chủ động điều tiết, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm trong thời gian tới, nhất là dịp cuối năm".

Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành nông nghiệp cùng các địa phương trong tỉnh và nỗ lực của người dân đã góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế sau thiên tai.

