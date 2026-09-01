Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” tại Quảng trường Lam Sơn

Tối 1/9, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong buổi sáng 1/9, công tác chuẩn bị đang được các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn tất.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng để chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Không gian Quảng trường Lam Sơn được trang trí pano, áp phích, biển hiệu rực rỡ, sẵn sàng đón hàng ngàn người dân đến theo dõi chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa.

Lực lượng chức năng kiểm tra kỹ lưỡng các thiết bị và hệ thống phục vụ màn bắn pháo hoa theo phương án đã chuẩn bị.

Các lực lượng bảo vệ thực hiện phương án bảo đảm an ninh, trật tự, sẵn sàng làm nhiệm vụ, bảo đảm an toàn cho người dân tham gia chương trình.

Các tuyến đường và khu vực xung quanh Quảng trường Lam Sơn cũng được kiểm tra, rà soát trước khi lượng lớn người dân tập trung về thưởng thức chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa.

Mỗi bộ phận đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là bảo đảm chương trình diễn ra thành công.

Tại khu vực sân khấu chính, các hạng mục như âm thanh, ánh sáng, thiết kế sân khấu... đã được hoàn tất.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất những công việc cuối cùng để chương trình diễn ra thành công.

Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình, kết nối Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) và Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn), truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vào lúc 20h10 ngày 1/9/2026. “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Qua 3 chương: “Mùa Thu lịch sử - Bản hùng ca độc lập”, “Sắc màu xứ Thanh” và “Khát vọng Việt Nam”, chương trình dẫn dắt người xem từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến nhịp sống, diện mạo quê hương trong thời kỳ đổi mới và khát vọng vươn lên cùng đất nước. Đặc biệt, tiết mục “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được dàn dựng, biểu diễn đồng thời tại hai điểm cầu, kết hợp với màn bắn pháo hoa, sẽ tạo điểm nhấn trong đêm nghệ thuật.

Đặng Trung - Hoàng Sơn