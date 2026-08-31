Khai trương không gian Chợ hải sản “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”

Sáng 31/8, tại khu vực bãi biển thuộc Tổ dân phố Hùng Sơn, phường Nam Sầm Sơn, không gian Chợ hải sản với chủ đề “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển” chính thức được khai trương, mở thêm một điểm đến trải nghiệm, mua sắm và thưởng thức đặc sản biển dành cho người dân, du khách.

Đại biểu cắt băng khai trương Chợ hải sản “Một phiên chợ - ngàn hương vị biển”.

Không gian chợ được thiết kế theo chủ đề làng chài truyền thống, gồm các khu vực trưng bày và kinh doanh hải sản tươi sống, hải sản chế biến; khu sản phẩm OCOP; khu ẩm thực; khu giao lưu văn hóa, nghệ thuật; khu trải nghiệm nghề truyền thống và khu check-in.

Không gian Chợ hải sản “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”.

Điểm nhấn của phiên chợ là 20 gian hàng của bà con ngư dân được bố trí bán hải sản tươi sống trực tiếp trên thuyền, tạo nên nét đặc trưng cho không gian chợ.

Du khách có thể trực tiếp tham quan, lựa chọn những sản vật biển do ngư dân địa phương khai thác, qua đó có thêm trải nghiệm gần gũi với đời sống của cộng đồng làng chài.

Các sản vật biển được bà con ngư dân bày bán trực tiếp trên thuyền

Đông đảo du khách vừa tham quan và mua sắm tại chợ.

Bên cạnh đó là 15 gian hàng giới thiệu, trưng bày các sản phẩm OCOP, trong đó ưu tiên các sản phẩm từ biển, sản phẩm chế biến hải sản, đặc sản địa phương và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Tại khu trải nghiệm, người dân và du khách có thể tìm hiểu, tham gia các hoạt động gắn với nghề biển truyền thống như kéo lưới, đan, vá lưới, chế biến nước mắm, làm mắm tép, tìm hiểu ngư cụ truyền thống và giao lưu văn nghệ dân gian, hò biển.

Du khách trải nghiệm kéo lưới.

Theo kế hoạch, từ ngày 30/4 đến 30/9 hằng năm, chợ sẽ hoạt động hằng ngày phục vụ người dân và du khách từ 5h30 đến 23h30. Vào các buổi tối cuối tuần sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn văn nghệ và trình diễn chế biến ẩm thực hải sản.

Từ ngày 1/10 đến 31/3, chợ được tổ chức vào buổi sáng thứ bảy và chủ nhật, tập trung các sản phẩm hải sản tươi sống, sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương.

Mai Phương