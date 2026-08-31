Ba Na Hills rực cờ hoa trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Sun World Ba Na Hills đã đón hàng vạn lượt khách trong nước và quốc tế tìm về miền tiên cảnh.

Ngay từ sáng sớm, dòng người từ khắp mọi miền đất nước cùng du khách quốc tế đã nô nức kéo về ga cáp treo Sun World Ba Na Hills để bắt đầu hành trình khám phá miền tiên cảnh. Theo ghi nhận của Traveloka, lượng đặt vé đến Bà Nà dịp Quốc khánh năm nay tăng tới 132% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức hút mạnh mẽ của Bà Nà giữa muôn vàn lựa chọn nghỉ lễ tại Đà Nẵng. Trên đỉnh núi, sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay hòa cùng sắc áo cờ đỏ sao vàng phủ khắp các cung đường, du khách hào hứng hòa giọng cùng nghệ sĩ hát những giai điệu âm nhạc cách mạng vang vọng khắp không gian, tạo nên bầu không khí vừa thiêng liêng vừa náo nhiệt của ngày hội non sông.

Check in Cầu Vàng rợp cờ Tổ Quốc là một trải nghiệm ý nghĩa mà bất kỳ ai cũng không muốn bỏ lỡ dịp đại lễ. Từ đôi bàn tay đá rêu phong nâng đỡ dải lụa vàng uốn lượn giữa mây trời, cây cầu biểu tượng của du lịch thế giới nay càng thêm rực rỡ khi được điểm tô bởi hàng trăm lá Quốc kỳ tung bay trong gió núi.

Đứng giữa biển mây bồng bềnh ở độ cao 1.487m, phóng tầm mắt ôm trọn núi rừng trùng điệp và ngắm quốc kỳ phấp phới, nhiều du khách đã không giấu được niềm xúc động và tự hào trong ngày Tết Độc lập của dân tộc.

Du khách quốc tế cũng tỏ ra hào hứng khi được check in Cầu Vàng với cờ đỏ sao vàng của Việt Nam.

Điểm nhấn khiến ngày đầu nghỉ lễ tại Bà Nà trở nên đặc biệt hơn cả chính là không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác, chủ đề “Nguồn Cội”. Tọa lạc trên diện tích gần 800m2 ngay tại khu vực Bảo tàng Sáp cũ trong quần thể Lâu đài Mặt Trăng, công trình do Chọn Art kiến tạo đưa du khách bước qua 7 phân khu như một thước phim viễn tưởng. Ánh sáng nơi đây biến ảo theo từng bước chân, từng cái chạm tay, biến mỗi du khách thành nhân vật chính của hành trình.

“Tôi đã đi nhiều nơi nhưng chưa từng thấy một không gian ánh sáng nào sống động và giàu cảm xúc đến vậy. Đi qua từng phân khu, tôi có cảm giác như đang được kể một câu chuyện về cội nguồn, rất hợp với không khí ngày Quốc khánh. Các con tôi thì cứ luýnh quýnh chạy từ khu này sang khu khác, đòi ở lại chụp ảnh thêm” – chị Nguyễn Thu Hà (du khách đến từ Hà Nội) hào hứng chia sẻ.

Sau hành trình khám phá, nhiều du khách chọn dừng chân giữa Làng Pháp cổ kính để nhâm nhi tách cà phê bên chiếc bánh croissant giòn thơm bơ tại tiệm bánh Eric Kayser vừa ra mắt. Điều khiến du khách thích thú nhất là bộ sưu tập bánh “signature” phiên bản giới hạn được các nghệ nhân Eric Kayser lấy cảm hứng từ sắc cờ Tổ quốc. Với 6 mặt tiền thoáng đãng, 300 chỗ ngồi nhìn ra những tòa lâu đài cổ kính, tiệm bánh mang đến cảm giác như đang ngồi bên bờ sông Seine giữa tiết trời se lạnh của đỉnh Bà Nà. Từ ngày 1/9, tấm vé cáp treo còn trở thành “chiếc chìa khóa quyền năng” khi du khách chỉ cần quét mã QR trên vé để nhận ưu đãi 1 trong 3 loại bánh Pháp thủ công tại đây hoặc lựa chọn hai ly Sun Kraftbeer mát lạnh tại xưởng bia Ba Na Brew House. Dịp này, các nhà hàng buffet tại Bà Nà cũng rực rỡ sắc màu của ngày đại lễ. Các món ăn được trang trí đẹp mắt, lấy cảm hứng từ sắc cờ Tổ quốc khiến du khách thích thú, hào hứng.

Đỉnh núi Chúa vốn được mệnh danh là “xứ sở hội hè” và trong ngày đầu nghỉ lễ, tinh thần ấy càng được đẩy lên cao trào với chuỗi minishow đường phố đẳng cấp quốc tế. Những vũ công gõ chân đầy nội lực trong “Malambo”, vũ điệu gợi cảm “Cancan” hay màn trình diễn bay bổng “Love in the Sky” giữa không trung lộng gió liên tục khuấy động các quảng trường rợp cờ hoa. Xen giữa các tiết mục là hình ảnh du khách nhún nhảy theo nhịp nhạc, tạo nên một khung cảnh lễ hội tưng bừng và không có khoảng cách.

Ấn tượng hơn cả là vườn hoa tím đằng sau Lâu đài Núi lửa bung nở, tạo nên khung cảnh lãng mạn như bên trời Âu, thu hút đông đảo giới trẻ check in.

Đặc biệt, dịp Tết Độc lập năm nay cũng đánh dấu thời điểm Sun World Ba Na Hills “tung” ưu đãi khủng dành riêng cho giới trẻ lứa tuổi 18-25 với chương trình “FIRST 18-25” cùng thông điệp “Thanh xuân những lần đầu”. Từ ngày 1/9 đến hết 31/12/2026, du khách trong độ tuổi 18–25 (sinh năm 2001–2008) sẽ được hưởng mức giá vé ưu đãi lên đến 50%: chỉ còn 500.000 VNĐ/vé cáp treo hoặc 800.000 VNĐ cho combo cáp treo kèm buffet trưa, tạo điều kiện thuận lợi để thế hệ trẻ dễ dàng khám phá, tận hưởng bầu không khí lễ hội thiêng liêng và ghi dấu những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ trên đỉnh núi Chúa.

Tùng Dương (LN)