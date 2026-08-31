Tuổi trẻ xung kích dựng xây vùng biên

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ xã Quang Chiểu đã thực hiện nhiều mô hình hay, phần việc ý nghĩa, góp phần làm đổi thay diện mạo vùng biên.

Đoàn viên thanh niên xã Quang Chiểu phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu, Công an xã tuần tra đường biên, cột mốc.

Phó Bí thư Đoàn xã Quang Chiểu Lâu Văn Đua cho biết: Đoàn xã Quang Chiểu có 1.641 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Từ đầu năm 2026 đến nay, các chương trình như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Xuân tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh... đã thu hút hàng trăm lượt ĐVTN tham gia, tập trung vào công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và chăm lo cho thiếu nhi. Nổi bật như: thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Mường Pùng với chiều dài 500m; phối hợp với Câu lạc bộ sinh viên tình nguyện Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông triển khai thực hiện công trình “Đường đèn thắp sáng” và công trình “Đường tranh bích họa” tại thôn Pù Đứa; hỗ trợ 290 suất quà cho các hộ gia đình và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quang Chiểu; duy trì tốt các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”...

Anh Vi Văn Hiếu, Bí thư chi đoàn thôn Mường Pùng, chia sẻ: Với chiều dài khoảng 500m, tổng kinh phí 10 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, công trình “Đường cờ Tổ quốc” do Chi đoàn Công an xã Quang Chiểu phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và Chi đoàn thôn Mường Pùng đã được hoàn thiện. Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần XDNTM; đồng thời khẳng định vai trò của ĐVTN trong việc chung tay vì cộng đồng. Giữa không gian đồng quê xanh mát và yên bình, những lá cờ đỏ sao vàng nối tiếp nhau tung bay trong gió, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan nông thôn, vừa khơi dậy và lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân. Đồng thời, nhắc nhớ về cội nguồn, về lịch sử và trách nhiệm giữ gìn những giá trị thiêng liêng của dân tộc".

Không chỉ dừng ở công trình, ĐVTN còn triển khai hiệu quả mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”. Các tuyến đường được phân công cho từng chi đoàn phụ trách, định kỳ hằng tháng tổ chức phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, đồng thời tuyên truyền người dân không lấn chiếm lòng, lề đường. Từ đầu năm 2025 đến nay, ĐVTN trong xã đã trồng trên 120 cây đào, hoa ban, tại thôn Pù Đứa, thôn Mường Pùng, tổ chức 12 buổi ra quân vệ sinh môi trường, từng bước hình thành ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường.

Song song với việc triển khai các công trình, phần việc thanh niên, công tác chăm lo an sinh xã hội luôn được Đoàn xã Quang Chiểu xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng. 6 tháng đầu năm nay, đoàn xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 290 suất quà cho các hộ gia đình và các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài nguồn lực tại chỗ, đoàn xã còn phối hợp với các đoàn thiện nguyện trong và ngoài địa bàn tổ chức chương trình trao quà cho học sinh khó khăn, tặng áo ấm mùa đông, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hộ nghèo...

Cùng với đó, bám sát yêu cầu thực tiễn, đoàn xã triển khai các mô hình phong trào “Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã với sự tham gia của trên 50 ĐVTN, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ Nhân dân giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ cài đặt định danh điện tử mức độ 1 và 2. Đoàn còn phối hợp với Đồn Biên phòng Quang Chiểu tổ chức tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, tuyên truyền phòng chống tảo hôn, xuất nhập cảnh trái phép; đồng thời hỗ trợ người dân cài đặt VNeID, tích hợp giấy tờ trên nền tảng số. Các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở.

Với cách làm bài bản, gắn phong trào với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu dân sinh, tuổi trẻ Quang Chiểu đang từng bước khẳng định vai trò xung kích nơi vùng biên. Không chỉ bằng khẩu hiệu, mà bằng những công trình cụ thể, những con số thiết thực và trên hết là tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với quê hương vùng cao biên giới.

Bài và ảnh: Tiến Đạt