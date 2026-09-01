Các điểm đến tâm linh hút khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các điểm du lịch tâm linh xứ Thanh thu hút đông du khách và Nhân dân đến tham quan, chiêm bái.

Du khách tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn).

Một trong những điểm đến hàng đầu mà du khách không thể bỏ qua khi về với xứ Thanh đó là Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh tại xã Lam Sơn.

Chia sẻ cảm nhận sau trải nghiệm ở Lam Kinh, ông Mai Văn Hùng, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: “Ấn tượng của chúng tôi khi đến đây là Lam Kinh không chỉ đẹp, bề thế và có không gian xanh, thoáng đãng mà đội ngũ hướng dẫn viên cũng đón tiếp rất nhiệt tình, thân thiện. Công nghệ số được ứng dụng trong quảng bá di tích nên ngoài việc nghe hướng dẫn viên giới thiệu, chúng tôi còn có thể chủ động tìm kiếm thông tin về di tích”.

Bà Bùi Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Dịp này, mỗi ngày tại Lam Kinh đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Để đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ du khách, Ban Quản lý đã đầu tư xây mới và sắp xếp lại các khu vực dịch vụ, đón tiếp, điểm check-in theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ. Đặc biệt, hơn 50 hình ảnh giới thiệu về di tích và vùng đất Lam Sơn và 15 quầy hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, sản vật địa phương mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách”.

Lực lượng Công an hướng dẫn cách phòng cháy, chữa cháy cho đội ngũ quản lý đền Độc Cước (phường Sầm Sơn).

Đền Độc Cước (phường Sầm Sơn) cũng là địa điểm được đông đảo khách du lịch tìm đến. Theo ông Dương Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn, ước tính dịp này các di tích trên địa bàn phường như đền Độc Cước, hòn Trống Mái, đền thờ Tô Hiến Thành... đón khoảng 24 nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Để đảm bảo công tác đón tiếp khách trong dịp cao điểm, đơn vị đã rà soát lại toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy; chủ động chỉnh trang cảnh quan, treo băng rôn, khẩu hiệu; đẩy mạnh tuyên truyền nếp sống văn minh nhằm đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng diễn ra đúng thuần phong mỹ tục. Các dịch vụ thương mại thực hiện nghiêm theo hướng bảo đảm trật tự, mỹ quan và vệ sinh môi trường. Các điểm trông giữ xe tại di tích cũng được rà soát, bố trí hợp lý theo quy hoạch, niêm yết giá công khai...

Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách trong dịp cao điểm, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương, các ban quản lý di tích tăng cường phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn cho khách du lịch, hướng tới xây dựng điểm đến văn minh, thân thiện. Cùng với đó, khuyến khích ban quản lý các điểm du lịch tâm linh kết nối với các đơn vị lữ hành, các khu, điểm du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch biển... để xây dựng những tour, tuyến, điểm đến chất lượng phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách.

Nguyễn Đạt