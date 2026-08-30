Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”

Phương Anh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 30/8, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”

Tối 30/8, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”

Các đại biểu dự buổi tổng duyệt.

Chương trình được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình, kết nối Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) và Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn), tạo không khí sôi nổi, phấn khởi hướng tới ngày lễ lớn của dân tộc.

Không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” còn là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình tổng duyệt.

Qua 3 chương: “Mùa Thu lịch sử - Bản hùng ca độc lập”, “Sắc màu xứ Thanh” và “Khát vọng Việt Nam”, chương trình dẫn dắt người xem từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến nhịp sống, diện mạo quê hương trong thời kỳ đổi mới và khát vọng vươn lên cùng đất nước. Qua đó, làm nổi bật hình ảnh Thanh Hóa giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, đang không ngừng phát triển và vươn mình mạnh mẽ.

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình tổng duyệt.

Việc kết nối hai điểm cầu tạo nên mạch nội dung xuyên suốt cho chương trình. Đặc biệt, tiết mục “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được dàn dựng, biểu diễn đồng thời tại cả hai điểm cầu, kết hợp với màn bắn pháo hoa, tạo điểm nhấn trong đêm nghệ thuật.

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình tổng duyệt.

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình tổng duyệt.

Sau buổi tổng duyệt, ê kíp sáng tạo và các đơn vị liên quan đã hội ý, rút kinh nghiệm, rà soát toàn bộ các tiết mục cũng như hệ thống âm thanh, ánh sáng, thiết kế sân khấu... để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng nghệ thuật trước khi công diễn và lên sóng phục vụ Nhân dân, du khách.

Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vào lúc 20h10 ngày 1/9/2026.

Phương Anh

Từ khóa:

#Thanh hóa #Chương trình nghệ thuật #Quảng trường Lam Sơn #phường Hạc Thành #Phường Sầm Sơn #Sở Văn hóa #Cách mạng tháng tám #Báo và Phát thanh #sông #TTV

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chạm nhịp sống làng chài ven biển Hải Tiến

Chạm nhịp sống làng chài ven biển Hải Tiến

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/8, UBND xã Hoằng Tiến khai trương chuỗi hoạt động “Chạm nhịp sống làng chài” và “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm Hải Tiến”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng”

Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng”

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/8, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu với chủ đề “Biên cương vững bền...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh