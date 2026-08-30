Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”

Tối 30/8, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các đại biểu dự buổi tổng duyệt.

Chương trình được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình, kết nối Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) và Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn), tạo không khí sôi nổi, phấn khởi hướng tới ngày lễ lớn của dân tộc.

Không đơn thuần là một chương trình nghệ thuật, “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” còn là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình tổng duyệt.

Qua 3 chương: “Mùa Thu lịch sử - Bản hùng ca độc lập”, “Sắc màu xứ Thanh” và “Khát vọng Việt Nam”, chương trình dẫn dắt người xem từ mùa thu lịch sử năm 1945 đến nhịp sống, diện mạo quê hương trong thời kỳ đổi mới và khát vọng vươn lên cùng đất nước. Qua đó, làm nổi bật hình ảnh Thanh Hóa giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, đang không ngừng phát triển và vươn mình mạnh mẽ.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình tổng duyệt.

Việc kết nối hai điểm cầu tạo nên mạch nội dung xuyên suốt cho chương trình. Đặc biệt, tiết mục “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được dàn dựng, biểu diễn đồng thời tại cả hai điểm cầu, kết hợp với màn bắn pháo hoa, tạo điểm nhấn trong đêm nghệ thuật.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình tổng duyệt.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình tổng duyệt.

Sau buổi tổng duyệt, ê kíp sáng tạo và các đơn vị liên quan đã hội ý, rút kinh nghiệm, rà soát toàn bộ các tiết mục cũng như hệ thống âm thanh, ánh sáng, thiết kế sân khấu... để tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng nghệ thuật trước khi công diễn và lên sóng phục vụ Nhân dân, du khách.

Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vào lúc 20h10 ngày 1/9/2026.

Phương Anh