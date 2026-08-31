Gắn kết cộng đồng từ phong trào văn hóa, thể thao

Từ những sân chơi thể thao, câu lạc bộ văn nghệ đến tủ sách cộng đồng, xã Thăng Bình đang từng bước tạo dựng không gian văn hóa gần gũi, lành mạnh, nơi người dân vừa hưởng thụ vừa trực tiếp góp sức làm phong phú đời sống tinh thần, tăng cường gắn kết cộng đồng.

Người dân thôn Phú Long tham gia văn nghệ.

Về xã Thăng Bình, không khí sôi nổi của phong trào văn nghệ, thể thao hiện diện khá rõ ở các khu dân cư. Tại thôn Phú Long, vào đầu sáng và cuối chiều, sân bóng chuyền hơi, bóng đá, khu luyện tập thể thao luôn rộn ràng tiếng nói cười. Các đội/nhóm dân vũ, bóng chuyền hơi, bóng đá đến các hoạt động thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi được duy trì hoạt động đều đặn, thu hút đông đảo người dân tham gia. Hiện, tỷ lệ người tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên của thôn đạt 80%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%.

Để có được những không gian sinh hoạt ấy, người dân trong thôn đã cùng chung sức đóng góp kinh phí, ngày công nâng cấp nhà văn hóa, cải tạo khu thể thao và lắp đặt thêm các dụng cụ luyện tập ngoài trời. Sau sáp nhập, thôn hiện có 4 nhà văn hóa, 4 khu thể thao, được khai thác phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Các câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể dục- thể thao cũng trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào, hội thi, hội diễn, giải thể thao của địa phương.

Ông Nguyễn Trọng Thành, trưởng thôn Phú Long, cho biết: “Thôn hiện có 8 đội, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao duy trì hoạt động khá sôi nổi. Các đội không chỉ tập luyện, giao lưu mà còn là lực lượng nòng cốt tham gia các hội thi, hội diễn, giải thể thao do xã tổ chức. Quan trọng hơn, qua những buổi tập luyện, giao lưu, bà con có thêm cơ hội gặp gỡ, gắn bó, từ đó cùng nhau tích cực tham gia các phong trào và việc chung của thôn”.

Không chỉ ở Phú Long, phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại các khu dân cư trên địa bàn xã Thăng Bình đang được duy trì bằng những cách làm phù hợp với nhu cầu của người dân. Tại thôn Ngư Long, bên cạnh phong trào văn nghệ, thể thao, việc xây dựng và duy trì tủ sách cộng đồng đã tạo thêm một điểm nhấn trong đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hiện, thôn có 3 nhà văn hóa, 3 khu thể thao cùng các dụng cụ thể thao ngoài trời phục vụ nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe. Các hoạt động văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên, thu hút người dân tham gia. Tại mỗi nhà văn hóa, tủ sách cộng đồng với khoảng 300 đầu sách được duy trì, phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu thông tin của người dân. Không gian đọc tuy giản dị nhưng góp phần làm phong phú thêm hoạt động tại nhà văn hóa, nhất là đối với trẻ em và người cao tuổi.

Ông Đặng Ngọc Tuyên, Trưởng thôn Ngư Long cho biết: “Hiện tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt 90%, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên đạt 80%. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, đọc sách, trao đổi thông tin được người dân duy trì khá đều. Nhờ vậy, nhà văn hóa không chỉ là nơi hội họp mà ngày càng trở thành địa điểm sinh hoạt quen thuộc, nơi người dân có thể gặp gỡ, giao lưu và tham gia các hoạt động chung”.

Từ những cách làm cụ thể ở từng thôn, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở xã Thăng Bình đang từng bước tạo được sức lan tỏa. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư và khai thác hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của cộng đồng. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà ngày càng trở thành chủ thể trực tiếp tham gia, duy trì và làm phong phú đời sống văn hóa ở cơ sở. Hiện, toàn xã có 100% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, 86,5% gia đình văn hóa; 33 câu lạc bộ thể thao và 20 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng. Đây là nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào, hướng các hoạt động văn hóa về cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của người dân.

Chị Nguyễn Thị Nhân, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Thăng Bình, cho biết: “Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho người dân mà còn góp phần củng cố khối đoàn kết, thúc đẩy các phong trào thi đua phát triển. Xã tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với XDNTM và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, chú trọng khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, duy trì và nhân rộng những mô hình, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả; khuyến khích các thôn xây dựng hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân”.

Bài và ảnh: Thùy Linh