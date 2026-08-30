Đông đảo cán bộ, người dân Thanh Hóa mặc áo đỏ sao vàng, hát Quốc ca, đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

Cùng với cả nước, hàng nghìn người dân Thanh Hóa đã cùng hướng về Quảng trường Ba Đình để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca và thực hiện hành trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Đông đảo các tầng lớp Nhân dân tập trung tại Quảng trường Lam Sơn, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca và thực hiện hành trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước.

Sáng 30/8, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), đã diễn ra Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026), ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026) và ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026). Sự kiện do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức.

Tham dự chương trình có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và gần 6.000 người dân.

Từ mùa đầu tiên được tổ chức vào năm 2025, chương trình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tiếp nối thành công đó, năm nay chương trình mang đến thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, hướng tới mục tiêu lớn hơn, quy mô rộng hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn.

Đông đảo người tham dự sự kiện tại Quảng trường Lam Sơn.

Đúng 6 giờ sáng, tại Quảng trường Lam Sơn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân với đồng phục áo đỏ sao vàng, hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi Lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, tạo không khí trang nghiêm và thiêng liêng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi bộ hưởng ứng thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”.

Sau hiệu lệnh phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể cán bộ, các tầng lớp Nhân dân đã đi bộ trên trục đường phường Hạc Thành để hưởng ứng thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”.

Hoạt động đi bộ thể hiện ý nghĩa, tinh thần tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, của tinh thần tiến bước vì tương lai hùng cường.

Các đại biểu cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân đi bộ trên đường Phan Chu Trinh (phường Hạc Thành).

Qua sự kiện nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo dấu ấn về tinh thần, sức mạnh cộng đồng và hình ảnh một Việt Nam năng động, trách nhiệm, phát triển bền vững.

Chương trình cũng kêu gọi người dân trên cả nước cùng rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.

Người dân hào hứng tham dự sự kiện.

Trong không khí phấn khởi hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước, chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Sự kiện tại tỉnh Thanh Hóa lan tỏa mạnh mẽ ý thức rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.

Kết thúc sự kiện, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 đã ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp 10.068.000.515 bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính. Qua đó, tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness thế giới - Số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường, với 34 tỉnh, thành phố đồng thời thực hiện hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường.

Anh Tuân