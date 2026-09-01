Sẵn sàng bùng nổ với Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”

Tối 1/9, Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra, phục vụ đông đảo Nhân dân và du khách.

Video: Sầm Sơn đã sẵn sàng cho Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, được tổ chức theo hình thức cầu truyền hình, kết nối Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành) và Quảng trường biển Sầm Sơn (phường Sầm Sơn).

Chương trình năm nay được tổ chức với quy mô lớn, dưới sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Thanh Hóa và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành. Từ kịch bản chương trình đến phương án vận hành đều được xây dựng chi tiết, đảm bảo tính đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Sáng 1/9, tại sân khấu ở Quảng trường biển Sầm Sơn, hệ thống màn hình LED, ánh sáng, âm thanh được lắp đặt đồng bộ.

Ban Tổ chức gấp rút hoàn thiện khâu bố trí ghế ngồi, chỉnh trang không gian tại Quảng trường biển Sầm Sơn, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách đến thưởng thức chương trình nghệ thuật.

Từ sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng đến công tác an ninh... tất cả đều đã sẵn sàng cho một đêm hội rực rỡ, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho người dân và du khách.

Công tác trang trí khánh tiết được triển khai đồng bộ, góp phần tạo nên không gian rực rỡ sắc màu chào mừng Quốc khánh 2/9.

Sau chương trình nghệ thuật là màn pháo hoa dự kiến diễn ra từ 21h15 đến 21h30. Hiện trận địa pháo hoa đã được lắp đặt hoàn tất.

Chương trình nghệ thuật “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vào lúc 20h10 ngày 1/9/2026.

Phương Đỗ - Hoàng Đông