Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã Cổ Lũng

Ngày 7/12, Ban Quân dân y Bộ Y tế, Hội Quân dân y Việt Nam phối hợp với Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Cổ Lũng.

Bác sĩ quân y Sư đoàn 341 Quân khu 4 Khám bệnh tại xã Cổ Lũng.

Chương trình có sự tham gia của hơn 30 y bác sĩ đến từ Ban Quân dân y tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các Bệnh viện Nội tiết, Da liễu, Mắt và Trung tâm Y tế Bá Thước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và PGĐ Sở Y tế Thanh Hóa Đỗ Thái Hòa chỉ đạo công tác khám bệnh của đoàn.

Tại điểm khám, người dân được thăm khám theo từng chuyên khoa như nội tổng quát, mắt, tai mũi họng, da liễu; được thực hiện siêu âm tổng quát, siêu âm tuyến giáp và được tư vấn sức khỏe trực tiếp phù hợp với tình trạng bệnh lý. Toàn bộ các trường hợp sau khám đều được cấp phát thuốc miễn phí theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn, hiệu quả điều trị.

Sau một ngày làm việc, đoàn công tác đã khám và cấp thuốc cho khoảng 200 lượt người. Nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi khi ngay tại địa phương vẫn được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, kịp thời phát hiện bệnh và được tư vấn điều trị phù hợp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao tặng gói trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế Cổ Lũng.

Đoàn Khám bệnh Quân dân y kết hợp trao quà cho các hộ gia đình khó khăn tại Cổ Lũng.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh, đoàn công tác đã trao 50 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời bàn giao một số trang thiết bị y tế thiết yếu nhằm hỗ trợ Trạm Y tế Cổ Lũng nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Hoài Văn (CDC Thanh Hóa)