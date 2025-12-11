Khai trương trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Sáng 11/12, tại Quảng trường Lam Sơn (phường Hạc Thành), UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai trương “Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu dự lễ khai trương.

Dự lễ khai trương có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, sở ngành, xã, phường trong tỉnh và tỉnh bạn; các doanh nghiệp, HTX, trang trại trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khai trương.

Tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2025 có gần 300 gian hàng tiêu chuẩn, tăng 40 gian so với năm 2024.

Trong đó có 40 gian hàng của 38 xã, phường; 4 gian hàng của các hiệp hội ngành hàng; 158 gian hàng của các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh và 78 gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị đến từ tỉnh bạn.

Lễ khai trương, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 là sự kiện chính trong chuỗi 7 sự kiện của Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2025, diễn ra từ ngày 11 đến 15/12/2025 tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại lễ khai trương.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nhấn mạnh, Hội nghị kết nối cung - cầu, kết hợp trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa là sự kiện quan trọng của ngành nông nghiệp và được tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2014 đến nay.

Đây là sự kiện quan trọng, nhằm thúc đẩy kết nối các cơ sở sản xuất với các cơ sở tiêu thụ nông sản, thực phẩm trong và ngoài tỉnh, hình thành các chuỗi cung ứng - tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản của tỉnh.

Đại diện các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh tham dự lễ khai trương.

Đồng thời, sự kiện là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh nói chung, những thành tựu nông nghiệp của tỉnh nói riêng, góp phần thúc đẩy xúc tiến đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương “Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh.

Sản phẩm gạo của Công ty CP đầu tư phát triển VinaGreen, xã Triệu Sơn - một trong những sản phẩm gạo đầu tiên của tỉnh xuất khẩu đi châu Âu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trương “Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025” và thăm các gian hàng giới thiệu sản phẩm.

Lê Hợi