Các ban Đảng Tỉnh ủy nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Ngày 31/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị giao ban các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chủ trì hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dự hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến dự hội nghị.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Lợi Đức trình bày báo cáo.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, nhất là triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các ban Đảng Tỉnh ủy đã phát huy rõ vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của cấp ủy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Trong năm, các ban Đảng đã tham mưu chuẩn bị, phục vụ 162 nội dung tại các hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy; 421 nội dung trình Ban Thường vụ và 78 nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu sắp xếp bộ máy và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được tăng cường. Trong năm, đã đưa 5 vụ án, 2 vụ việc và 11 dự án, công trình có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, các ban Đảng đã tham mưu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 14.780 hộ; đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2026, các ban Đảng Tỉnh ủy xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tham mưu; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo; tập trung tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trọng tâm là siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Mai Viết Luyến phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của các ban Đảng Tỉnh ủy, như tiến độ tham mưu một số đề án còn chậm; công tác dự báo, nắm tình hình cơ sở có lúc chưa kịp thời; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, chủ động của các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy trong công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy thời gian qua. Đồng thời khẳng định những kết quả đạt được của các ban Đảng Tỉnh ủy đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, nhất là trong năm đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2026 đặt ra nhiều yêu cầu mới, ngày càng cao đối với công tác tham mưu của các ban Đảng, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách làm. Các ban Đảng cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo; tham mưu đúng, trúng, kịp thời những vấn đề lớn, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn; tuyệt đối tránh tình trạng tham mưu chậm, thiếu chiều sâu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các ban Đảng cần tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời những vấn đề lớn, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu từng ban, từng cơ quan rà soát kỹ các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; xác định rõ trách nhiệm, lộ trình khắc phục, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tham mưu. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần phối hợp giữa các cơ quan tham mưu, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cũng lưu ý các ban Đảng cần đi đầu trong cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ; quan tâm công tác bảo mật, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu cả về bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức công vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Minh Hiếu