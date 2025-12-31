Xây dựng cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa hiện đại, đa phương tiện, đa loại hình, chuyên nghiệp, hiệu quả

Sáng 31/12, Báo và Phát thanh, truyền hình (PTTH) Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc Báo và PTTH Thanh Hóa dự hội nghị.

Theo Quyết định số 4043-QĐ/TU, ngày 19/5/2025 của Tỉnh ủy Thanh Hóa, từ ngày 1/6/2025, Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chính thức hợp nhất với tên gọi Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa. Đây là bước ngoặt quan trọng, góp phần tinh gọn tổ chức, phát huy sức mạnh tổng hợp của báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và nền tảng số, hướng tới mô hình cơ quan báo chí hiện đại, đa phương tiện, đa loại hình, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Ngày 8/12/2025, Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Quyết định số 108/QĐ-TU đổi tên gọi Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa thành Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Giám đốc Báo và PTTH Thanh Hóa Phạm Văn Báu phát biểu tại hội nghị.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và kế hoạch tuyên truyền năm 2025, Báo và PTTH Thanh Hóa triển khai đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử, chương trình PTTH và các nền tảng số, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

Đồng thời, đơn vị không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các chương trình, mở rộng và làm mới các chuyên mục, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo và PTTH Thanh Hóa dự hội nghị.

Năm 2025, Báo và PTTH Thanh Hóa tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước và địa phương, nổi bật là tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng tâm, Báo và PTTH Thanh Hóa chú trọng tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh. Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các chương trình, dự án trọng điểm, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đổi mới giáo dục - đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm, Báo và PTTH Thanh Hóa cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tổng thời lượng phát sóng truyền hình đạt 7.300 giờ (20 giờ/ngày), phát thanh đạt 6.205 giờ (17 giờ/ngày); sản xuất 80 chương trình truyền hình và 59 chương trình phát thanh.

Công tác xuất bản báo in được duy trì ổn định với 356 kỳ báo ngày (2.935.286 tờ); 11 kỳ báo tháng (69.745 tờ). Báo điện tử Thanh Hóa thường xuyên nằm trong nhóm 10 báo Đảng địa phương có lượng truy cập cao nhất cả nước, đạt 24 triệu lượt xem; trang truyenhinhthanhhoa.vn đạt 5,7 triệu lượt xem; Facebook Báo Thanh Hóa đạt 29,8 triệu lượt xem; Facebook Truyền hình Thanh Hóa đạt 190,9 triệu lượt xem; YouTube Truyền hình Thanh Hóa đạt 26,2 triệu lượt xem; TikTok Truyền hình Thanh Hóa đạt 177,6 triệu lượt xem.

Đặc biệt, việc ra mắt giao diện mới của Báo điện tử Thanh Hóa (từ ngày 11/9/2025) và hoàn thiện, đưa vào sử dụng trang dữ liệu số tích hợp bản đồ 166 xã, phường (tháng 10/2025) đã góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, phục vụ tích cực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và nhu cầu tra cứu thông tin của Nhân dân, bạn đọc.

Đại diện Phòng Nội dung số, Báo và PTTH Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo in, báo điện tử, chương trình PTTH và các nền tảng số, Báo và PTTH Thanh Hóa đã tập trung làm tốt công tác rà soát, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng...

Giám đốc Báo và PTTH Thanh Hóa Phạm Văn Báu trao Quyết định bổ nhiệm trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc.

Đặc biệt, sau khi hợp nhất, Báo và PTTH Thanh Hóa đã sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn từ 20 phòng, đơn vị trực thuộc xuống còn 8 phòng chức năng và 1 đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 61-KL/TU điều chỉnh cơ cấu tổ chức xuống còn 7 phòng và 1 đơn vị trực thuộc (giảm 1 phòng chức năng).

Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chỉ đạo rà soát, ban hành đồng bộ các quy chế, quy định nội bộ như: Quy chế làm việc, Quy định chức năng - nhiệm vụ các phòng, Quy chế nâng lương, Quy chế dân chủ, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan. Những văn bản này đã tạo nền tảng pháp lý thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành. Cùng với đó, kiện toàn các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Nhà báo) bảo đảm hoạt động đúng quy định, hiệu quả, sát thực tiễn.

Đại diện Phòng Chuyên đề, Báo và PTTH Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Với sự nỗ lực, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, năm 2025, Báo và PTTH Thanh Hóa có 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh...

Cũng trong năm 2025, Báo và PTTH Thanh Hóa đoạt 1 giải B Giải Báo chí Quốc gia; 2 giải Khuyến khích cuộc thi toàn quốc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 1 giải Khuyến khích Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại; 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 2 giải Khuyến khích Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42...

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo và PTTH Thanh Hóa dự hội nghị.

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm được Báo và PTTH Thanh Hóa đề ra trong năm 2026 là tiếp tục kiện toàn bộ máy theo Kết luận số 61-KL/TU, ngày 29/11/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chuyên nghiệp hóa đội ngũ, rà soát, sắp xếp phòng, vị trí công tác và đào tạo cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên đa năng, đáp ứng yêu cầu sản xuất báo chí đa nền tảng.

Cùng với đó, tập trung sản xuất chương trình theo hướng “nội dung số - dữ liệu số - báo chí hội tụ”, phát triển sản phẩm đa phương tiện, tận dụng dữ liệu số để nâng cao chất lượng nội dung và triển khai đồng bộ trên truyền hình, website, mạng xã hội và ứng dụng di động, nhằm nâng cao trải nghiệm khán giả và mở rộng phạm vi tiếp cận.

Rà soát nội dung toàn bộ kênh PTTH, các ấn phẩm để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng; mở các chương trình mới phù hợp nhu cầu khán, thính giả. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, liên kết sản xuất, chia sẻ dữ liệu và phối hợp thực hiện các chương trình chuyên đề, sự kiện, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cơ hội doanh thu.

Không ngừng nâng cao năng lực sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa báo chí qua đào tạo, tập huấn, tọa đàm và đánh giá định kỳ, xây dựng môi trường làm việc minh bạch, đề cao trách nhiệm xã hội và củng cố uy tín thương hiệu.

Đại diện Phòng Thời sự, Báo và PTTH Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được trên các mặt hoạt động; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2026 vì mục tiêu xây dựng cơ quan Báo và PTTH Thanh Hóa hiện đại, đa phương tiện, đa loại hình, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, biểu dương và nhấn mạnh một số nét nổi bật mà Báo và PTTH Thanh Hóa đạt được trong năm 2025 như: Tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên; sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác tuyên truyền, truyền tải thông tin, định hướng dự luận. Đặc biệt là sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên trong việc nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo in, báo điện tử, các kênh PTTH...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế liên quan đến cách tiếp cận, truyền tải thông tin; hoạt động tiếp cận cơ sở của đội ngũ phóng viên; từ đó gợi mở một số giải pháp, định hướng cách tiếp cận truyền tải thông tin chính trị, thông tin đời sống xã hội trên các ấn phẩm của Báo và PTTH Thanh Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nói chuyện với cán bộ, phóng viên Báo và PTTH Thanh Hóa tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng trong hoạt động thông tin chính trị, đội ngũ phóng viên Báo và PTTH Thanh Hóa cần phải có lăng kính, cách nhìn mới, tiếp cận thông tin có điểm nhấn, sắc sảo. Về thông tin, phản ánh các hoạt động đời sống xã hội, phóng viên cần bám sát, lăn lội với cơ sở, ghi lại “hơi thở” cuộc sống một cách sinh động; phản ánh chân thực các vấn đề dư luận quan tâm. Qua đó góp phần định hướng chính sách, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Đồng chí yêu cầu Báo và PTTH Thanh Hóa cần xây dựng chiến lược dài hơi cho nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên đủ tầm nhìn, năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đồng thời, quan tâm công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng bảo đảm các điều kiện, môi trường làm việc tốt nhất. Đặc biệt, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết vì sự phát triển của cơ quan, vì sự phát triển chung của tỉnh.

Giám đốc Báo và PTTH Thanh Hóa Phạm Văn Báu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân.

Đại diện Ban Giám đốc Báo và PTTH Thanh Hóa trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân của Báo và PTTH Thanh Hóa đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025 đã được vinh danh, khen thưởng.

Phong Sắc