Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025

Sáng 1/10, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp tỉnh Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh đã tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025.

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa phát biểu khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, năm 2025.

Tham dự chương trình có đại diện các ban, sở, ngành cấp tỉnh; đại diện các thầy cô giáo, các em học sinh một số trường học trên địa bàn tỉnh.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 có chủ đề: “Học để phát triển bản thân, làm chủ tri thức và công nghệ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” được tổ chức từ ngày 1/10/2025 đến ngày 7/10/2025.

Phát biểu khai mạc, bà Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2025 trên địa bàn tỉnh là sự kiện nhằm lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, liên tục trong mọi lứa tuổi, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Đại diện học sinh phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ.

Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực, đa dạng, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và nền tảng số để tạo cơ hội học tập thuận lợi, bình đẳng cho mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Các em học sinh tham dự buổi lễ phát động.

Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của tự học, học tập suốt đời gắn với việc làm chủ tri thức và công nghệ; nâng cao hiệu quả “Phong trào bình dân học vụ số”, giúp người dân nắm vững kỹ năng số, sử dụng thành thạo các nền tảng và dịch vụ số thiết yếu. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng nền tảng học trực tuyến, ứng dụng di động, kho học liệu số; phát động xây dựng thư viện số, tủ sách số tại trường học và cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận tri thức. Mời doanh nghiệp chia sẻ cơ hội việc làm, xu hướng tuyển dụng; mời doanh nhân, nghệ nhân truyền cảm hứng khởi nghiệp, tự học và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên...

Tin liên quan: Phường Phú Sơn phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” Sáng 4-10, UBND phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) đã tổ chức phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023”, khai giảng Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) năm học 2023-2024 và tập huấn, hướng dẫn thực hiện mô hình “3 không” trên địa bàn phường.

Linh Hương