Khai mạc Giải bóng đá Futsal tỉnh Thanh Hóa năm 2025

Chiều 9/12, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao (TDTT) phường Sầm Sơn, Giải bóng đá Futsal (trong nhà) tỉnh Thanh Hóa năm 2025 đã chính thức khai mạc.

Các đội bóng tham dự giải.

Giải đấu do Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Thanh Hóa phối hợp cùng UBND phường Sầm Sơn tổ chức nhằm động viên, khuyến khích phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng đá Futsal trong toàn tỉnh, từng bước nâng cao trình độ tập luyện và thi đấu bóng đá.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc giải.

Tham dự giải có 9 đội bóng, được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Ba đội xếp nhất mỗi bảng và 1 đội nhì có số điểm cao nhất được lựa chọn vào vòng bán kết.

Bảng A gồm các đội: FC Family - Thanh niên Sầm Sơn, FC Đề Lĩnh Sầm Sơn, FC Sơn Trang.

Bảng B gồm các đội: FC Tuấn Phong, Trung tâm tín chấp - VPBank, FC trẻ Sầm Sơn.

Bảng C là cuộc đua tranh của FC 36 New, FC The Tigers và FC Beer Club.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải.

Giải Futsal tỉnh Thanh Hóa năm 2025 được đánh giá là giải đấu chất lượng, quy tụ gần như đông đủ các đội bóng mạnh, các cầu thủ xuất sắc trong giới bóng đá Futsal tỉnh Thanh Hóa. Qua giải đấu, các cầu thủ có thêm cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời tạo sức lan tỏa, phát triển bóng đá phong trào tại Thanh Hóa.

Giải diễn ra trong sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên.

Các cầu thủ FC Family - Thanh niên Sầm Sơn và FC Sơn Trang tranh tài quyết liệt sau lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu mở màn, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt và gay cấn.

Giải bóng đá Futsal tỉnh Thanh Hóa năm 2025 dự kiến khép lại vào ngày 13/12 với trận tranh giải Ba, chung kết và lễ tổng kết trao thưởng.

Anh Tuân