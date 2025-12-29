Báo Hàn Quốc kỳ vọng U23 Việt Nam vươn tầm châu lục; Ronaldo nhận giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông

Báo Hàn Quốc kỳ vọng HLV Kim Sang-sik đưa U23 Việt Nam vươn tầm châu lục; Man Utd soán ngôi Arsenal, trở thành “vua bóng chết” mới tại Ngoại hạng Anh; Bầu Đức: “Tôi vẫn âm thầm đóng góp cho bóng đá Việt Nam”... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (29/12).

Báo Hàn Quốc kỳ vọng HLV Kim Sang-sik đưa U23 Việt Nam vươn tầm châu lục

Tờ Best Eleven (Hàn Quốc) vừa có bài viết đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam sau chuỗi thành tích ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang-sik.

U23 Việt Nam tự tin bước vào giải U23 châu Á sau khi vừa giành HCV SEA Games (Ảnh: Tiến Tuấn).

Với việc thâu tóm trọn bộ danh hiệu khu vực gồm AFF Cup 2024, U23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33, chiến lược gia người Hàn Quốc được ca ngợi là người đang vực dậy vị thế của bóng đá Việt Nam.

Dù vậy, truyền thông xứ Kim chi cũng đặt ra thách thức về việc khẳng định năng lực tại sân chơi châu Á - nơi trình độ cao hơn hẳn khu vực Đông Nam Á.

HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của HLV Park Hang Seo (Ảnh: Mạnh Quân).

Trả lời phỏng vấn, HLV Kim Sang-sik thừa nhận VCK U23 châu Á 2026 sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều, đặc biệt là cuộc đối đầu với chủ nhà Saudi Arabia. Ông nhấn mạnh tấm HCV SEA Games chỉ là bước đệm và toàn đội cần duy trì sự tập trung, bản lĩnh để tiếp nối những thành công mà người tiền nhiệm Park Hang-seo từng đạt được.

Bầu Đức: “Tôi vẫn âm thầm đóng góp cho bóng đá Việt Nam”

Sau thành công rực rỡ của U22 Việt Nam tại SEA Games 33, bầu Đức đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình làm bóng đá của mình.

Bầu Đức tại sân Pleiku theo dõi trận HAGL - Bình Dương, vòng 6 V-League ngày 28/3/2021. Ảnh: Đức Đồng

Dù tập trung cho kinh doanh, ông khẳng định chưa bao giờ từ bỏ bóng đá và vẫn âm thầm đóng góp cho các đội tuyển quốc gia thông qua công tác đào tạo trẻ tại Hàm Rồng. Minh chứng rõ nét nhất là sự tỏa sáng của thủ môn Trần Trung Kiên cùng dàn sao trẻ như Quốc Việt, Lý Đức tại kỳ Đại hội trên đất Thái Lan.

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt và thủ môn Trần Trung Kiên giành HCV SEA Games 33 Thái Lan tối 18/12. Ảnh: Đức Đồng

Trải qua 24 năm với nhiều thăng trầm, ngay cả trong giai đoạn kinh doanh khó khăn nhất, bầu Đức vẫn duy trì học viện và sẵn sàng hy sinh thành tích tại V-League để các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát.

Dù CLB HAGL hiện đang đối mặt với cuộc chiến trụ hạng, ông vẫn kiên định với con đường đào tạo và hy vọng sẽ có lúc đầu tư mạnh mẽ trở lại để đáp lại tình cảm của người hâm mộ.

Man Utd soán ngôi Arsenal, trở thành “vua bóng chết” mới tại Ngoại hạng Anh

Sau 18 vòng đấu, Manchester United bất ngờ dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số bàn thắng từ các tình huống cố định (không tính penalty) với 13 pha lập công.

Man Utd đang dẫn đầu về khả năng khai các tình huống cố định trong mùa giải này ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA

Thành tích này giúp “Quỷ đỏ” vượt qua các đối thủ sừng sỏ như Arsenal và Leeds (cùng 12 bàn). Điển hình là bàn thắng quyết định từ tình huống ném biên của Patrick Dorgu vào lưới Newcastle vừa qua.

Sự lột xác này mang đậm dấu ấn của HLV Ruben Amorim với lối chơi thực dụng và linh hoạt. Đặc biệt, Casemiro đang là “vũ khí” nguy hiểm nhất khi đóng góp tới 4 bàn thắng từ các quả phạt góc.

Địa chấn tại AFCON: Mozambique quật ngã Gabon trong trận cầu 5 bàn thắng

Tối 28/12, bảng F giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) đã chứng kiến một cú sốc lớn khi Mozambique (hạng 102 thế giới) đánh bại Gabon (hạng 78) với tỷ số sát nút 3-2.

Chiến thắng 3-2 đưa Mozambique (áo đỏ) lên vị trí thứ ba bảng F với 3 điểm.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Mozambique đã nhập cuộc đầy tự tin, chơi trực diện và tận dụng triệt để những sai lầm ở hàng phòng ngự đối phương để ghi 3 bàn thắng đầy thuyết phục.

Chiến thắng này giúp Mozambique vươn lên vị trí thứ ba bảng F với 3 điểm, thắp lại hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, Gabon dù có sự tỏa sáng của ngôi sao Aubameyang nhưng vẫn phải nhận thất bại do lối chơi thiếu gắn kết và phòng ngự lỏng lẻo.

Aubameyang ghi bàn, nhưng không cứu được Gabon.

Với hai trận toàn thua, Gabon đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng, còn Mozambique đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tinh thần chiến đấu quật cường tại sân khấu bóng đá lớn nhất lục đơn đen.

Ronaldo nhận giải Cầu thủ hay nhất Trung Đông lần thứ 6 tại Globe Soccer Awards

Tối 28/12, tại Dubai (UAE), Cristiano Ronaldo đã chính thức vượt qua các đối thủ nặng ký như Benzema hay Mahrez để giành danh hiệu “Cầu thủ hay nhất Trung Đông” năm 2025. Đây là lần thứ 6 siêu sao 40 tuổi nhận giải thưởng này, minh chứng cho phong độ hủy diệt với 12 bàn thắng sau 10 trận mùa này, giúp Al Nassr thống trị ngôi đầu.

Ronaldo được vinh danh là “Cầu thủ hay nhất Trung Đông” năm 2025 (Ảnh: Getty).

Sự kiện cũng vinh danh Ousmane Dembele là Cầu thủ hay nhất năm trong bối cảnh PSG thâu tóm hàng loạt giải thưởng quan trọng. Các danh hiệu khác thuộc về Lamine Yamal (Tiền đạo hay nhất), Paul Pogba (Màn trở lại ấn tượng) và huyền thoại Andres Iniesta với giải Thành tựu trọn đời.

HS