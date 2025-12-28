Sơ kết Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Chiều ngày 28/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị Sơ kết Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu dự hội nghị.

Đại hội TDTT cấp cơ sở và cấp tỉnh Thanh Hóa là sự kiện quan trọng chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là hoạt động trọng điểm nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thúc đẩy phong trào “Thể thao cho mọi người”.

Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa có 23 môn thi đấu chính thức, được chia làm hai giai đoạn: năm 2025 tổ chức 14 môn, năm 2026 diễn ra lễ khai mạc, 9 môn còn lại cùng phần bế mạc, xếp hạng toàn đoàn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự báo cáo kết quả giai đoạn 1 Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Đây là lần đầu tiên Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa được tổ chức sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tại 166 xã, phường bài bản, khoa học, an toàn và đúng kế hoạch.

Đối với cấp xã, tính đến ngày 01/12/2025, có 62/166 xã, phường tổ chức Đại hội đạt 37.3%. Đối với các ngành: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã ban hành kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và triển khai tổ chức Đại hội gắn với tổ chức Hội thao chiến sỹ khỏe của lực lượng vũ trang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dự hội nghị.

Với Đại hội TDTT cấp tỉnh, năm 2025 đã tổ chức thành công 14/23 môn thể thao trong chương trình Đại hội; trao 125 HCV, 125 HCB, 220 HCĐ cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tại các môn thi.

Trong giai đoạn 1 của Đại hội, chất lượng chuyên môn được nâng cao, công tác tổ chức bài bản, chuyên nghiệp hơn; phong trào và chất lượng các vận động viên ở cơ sở được nâng cao; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm thi đấu được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức ở chất lượng trình độ cao; chất lượng của trọng tài được Ban Tổ chức quan tâm và lựa chọn kỹ lưỡng.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Hoàng Anh Tuấn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban tổ chức nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức như: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp còn chậm về thời gian tại một số cấp ủy, chính quyền địa phương; chất lượng, quy mô tổ chức Đại hội tại một số đơn vị còn hạn chế chưa huy động được lực lượng đông đảo tham gia; nhiều đơn vị cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực TDTT còn thiếu, năng lực công tác, kinh nghiệm còn hạn chế, do đó ảnh hưởng đến công tác tham mưu tổ chức Đại hội TDTT cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X Đầu Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X Đầu Thanh Tùng ghi nhận và biểu dương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các phường, xã đã tổ chức thành công giai đoạn 1 của Đại hội cũng như Đại hội TDTT cấp cơ sở. Để giai đoạn 2 của Đại hội thực sự là ngày hội thể thao lớn, phát triển mạnh mẽ cả về quy mô, chất lượng, khẳng định khẳng định sức mạnh đoàn kết, phát triển toàn diện của phong trào TDTT tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị có liên quan, các địa phương trong tỉnh xây dựng và triển khai công tác tổ chức Đại hội TDTT đúng tiến độ, công tác tổ chức phải đảm bảo tinh gọn, tiết kiệm và thành công, đạt kết quả cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với các xã miền núi còn khó khăn, không sáp nhập đơn vị hành chính khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có hướng dẫn cụ thể để các xã vừa linh hoạt vừa đảm bảo hiệu quả trong việc tổ chức Đại hội TDTT cấp xã. Bên cạnh đó cơ quan thường trực (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo để tổ chức Đại hội TDTT toàn tỉnh.

Phát huy những kết quả, thành tích của thể thao Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng và hy vọng, mỗi huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển thể thao của tỉnh luôn đoàn kết, tự tin, thi đấu hết mình để giành thành tích tốt nhất tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, xứng đáng là địa phương tốp đầu cả nước trong phong trào TDTT.

Anh Tuân