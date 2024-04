Hội nghị quốc tế về an ninh tại thành phố St. Petersburg của Nga

Sự kiện kéo dài 3 ngày tập trung vào đảm bảo cung cấp an ninh thông tin trong bối cảnh thế giới phân cực, thảo luận về hợp tác nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp...

Thành phố St. Petersburg. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Ngày 23/4, hội nghị quốc tế về an ninh đã khai mạc tại thành phố St. Petersburg của Nga, quy tụ đại diện cấp cao về an ninh của các nước. Hội nghị sẽ kéo dài đến ngày 25/4.

Tham dự cuộc họp là các thư ký hội đồng an ninh, cố vấn an ninh quốc gia, các phó thủ tướng liên quan, người đứng đầu các cơ quan an ninh và các cơ quan đặc biệt, cũng như đại diện của các tổ chức quốc tế.

Sự kiện kéo dài 3 ngày tập trung vào đảm bảo cung cấp an ninh thông tin trong bối cảnh thế giới phân cực. Chương trình nghị sự cũng bao gồm vấn đề giữ gìn bản sắc dân tộc, các giá trị truyền thống như một yếu tố không thể thiếu trong việc hỗ trợ an ninh, hòa bình và ổn định quốc tế.

Ngoài ra, đại diện của các nước sẽ thảo luận về hợp tác nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp cũng như bảo vệ người dân trong các cuộc xung đột và các tình huống khẩn cấp do thảm họa.

Theo kế hoạch, một số cuộc gặp song phương sẽ diễn ra bên lề hội nghị. Theo phóng viên TTXVN tại Nga, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Nikolai Patrushev đã gặp gỡ các đối tác tại hội nghị an ninh quốc tế này. Tại cuộc gặp với ông Trần Văn Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong ngày 23/4, ông Patrushev cho biết Nga mong muốn tiếp tục đối thoại nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan tình báo, kể cả trong khuôn khổ tham vấn về an ninh công cộng, luật pháp và trật tự.

Hội nghị được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng An ninh Nga kể từ năm 2010 và năm nay là cuộc họp lần thứ 12 theo hình thức như vậy.

Hội nghị năm ngoái diễn ra ở vùng thủ đô Moskva, với sự tham gia của đại diện hơn 100 quốc gia.

Theo TTXVN