Khai giảng 6 lớp đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II hệ tập trung theo chứng chỉ tại Thanh Hóa

Sáng 05/12, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng 6 lớp đào tạo chuyên khoa (CK) I, CK II hệ tập trung theo chứng chỉ khóa 2025-2028 tại Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng.

Theo công bố quyết định trúng tuyển và quyết định giao đào tạo CKI, CKII tại Thanh Hóa, khóa học 2025-2028 hệ tập trung theo chứng chỉ có 6 lớp (3 lớp CKII và 3 lớp CKI) với 87 học viên.

Trong đó CKII Da liễu có 10 học viên; CKII Ngoại có 14 học viên; CKII Quản lý y tế có 14 học viên; CKI Kỹ thuật y học - Xét nghiệm có 18 học viên; CKI Da liễu có 15 học viên; CKI Chẩn đoán hình ảnh có 16 học viên.

GS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa hiện nay có đội ngũ giảng viên giảng dạy là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ và các bác sĩ nội trú với nhiều năm kinh nghiệm, tâm huyết của Trường Đại học Y Hà Nội; sử dụng toàn bộ chương trình đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy, lượng giá, đánh giá sinh viên của Trường.

Thời gian qua Trường Đại học Y Hà Nội đã tuyển sinh và đào tạo các khóa sau đại học với nhiều chuyên ngành khác nhau, cùng với đó Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa cũng mở các lớp chuyên khoa I, II.

Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Đại học Y Hà Nội cho rằng việc tổ chức các lớp đào tạo chuyên khoa theo chứng chỉ tại địa phương là hoạt động mang lại lợi ích cho cả người học và hệ thống y tế. Đây không chỉ là cơ hội để người học nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn là bước tiến quan trọng góp phần vào sự phát triển chung của ngành y tế.

Tại lễ khai giảng, đại diện nhà trường đã giới thiệu với các học viên về nội dung, chương trình đào tạo của khóa học; đồng thời phổ biến quy chế, nội quy lớp học cho các học viên.

Tô Hà