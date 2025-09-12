Khắc phục sạt lở trên tuyến Quốc lộ 47 đoạn qua Yên Nhân, Bát Mọt

Trong cơn bão số 5 và mưa lũ vừa qua, tuyến Quốc lộ (QL) 47 đoạn qua địa bàn các xã Yên Nhân và Bát Mọt hứng chịu thiệt hại nặng nề, nhiều điểm sạt lở ta luy nghiêm trọng. Việc khắc phục các hạng mục bị sạt lở mất nhiều thời gian và nguồn lực đầu tư lớn.

Đơn vị quản lý đường bộ khắc phục sạt lở ta luy âm trên tuyến QL 47 đoạn qua xã Yên Nhân.

Trở lại QL 47 trong những ngày tháng 9/2025, hiện trường những điểm sạt lở sau cơn bão số 5 vẫn ngổn ngang. Nhiều đoạn sạt lở ta luy âm bị xói mòn, tạo thành “hàm ếch” ăn sâu vào lòng đường kéo dài cả trăm mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mặc dù, các đơn vị quản lý đường bộ đang huy động lực lượng, máy móc ngày đêm san gạt thông tuyến nhưng phần lớn mới chỉ thông xe được 1 làn đường. Theo Chủ tịch UBND xã Yên Nhân Quách Thế Thuận, “tuyến QL 47 đi qua địa bàn xã dài 24km, là huyết mạch giao thông quan trọng của người dân. Do ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua đã gây sạt lở nhiều vị trí với khối lượng khoảng 100.000m3 làm cho xã bị chia cắt từ ngày 26 đến 28/8/2025 mới thông tuyến. Đặc biệt, tại Km101+870 đoạn qua thôn Lửa bị sạt ta luy dương, các đơn vị quản lý đường bộ nhiều lần khắc phục xong lại sạt gây ách tắc giao thông”.

Tại xã Bát Mọt, tình hình sạt lở trên tuyến QL 47 xảy ra tương đối nghiêm trọng với 16 vị trí sạt lở núi và sạt lở ta luy âm. Thậm chí có điểm sạt lở kéo dài 200m vùi lấp hoàn toàn mặt đường khiến giao thông chia cắt. Mặc dù, các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, máy móc cơ bản xử lý bước 1 để thông tuyến, song đất, đá vẫn liên tục có nguy cơ sạt lở.

Ngay sau khi có thiệt hại do thiên tai gây ra, các đơn vị quản lý đường bộ đã triển khai thực hiện ngay công tác khắc phục, xử lý ùn tắc giao thông theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, các đơn vị phối hợp với xã Yên Nhân và Bát Mọt tổ chức cảnh báo, rào chắn, ứng trực 24/24h, hướng dẫn, phân luồng giao thông đối với các vị trí sạt lở gây tắc đường; huy động máy móc, thiết bị thi công ngày đêm để đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất. Theo Phó trưởng Phòng bảo trì, Ban Quản lý Bảo trì công trình giao thông và Điều hành hoạt động vận tải công cộng Thanh Hóa Trần Ngọc Khải, từ ngày 26/8/2025 đến nay các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, máy xúc, máy ủi chia thành nhiều mũi thi công tăng ca luân phiên xử lý các điểm sạt lở ngày đêm trên tuyến QL 47. Trong đó, ưu tiên trước mắt là thông tuyến 1 làn xe, sau đó các đơn vị mới gia cố các điểm sạt lở nặng.

Thực tế hiện nay khối lượng khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý sạt lở trên tuyến QL 47 đoạn qua các xã Yên Nhân và Bát Mọt là rất lớn. Ban Quản lý Bảo trì công trình giao thông và Điều hành hoạt động vận tải công cộng Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các nhà thầu quản lý bảo trì kiểm tra, rà soát khối lượng thiệt hại, huy động máy móc, thiết bị của đơn vị để triển khai phương án khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến đường được giao quản lý. Đồng thời, các đơn vị bố trí cán bộ quản lý, giám sát thường trực trên tuyến; chỉ đạo nhà thầu khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, thông xe trong thời gian sớm nhất, triển khai thực hiện công tác trực gác, phân luồng giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Nhằm tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, mưa lũ và hỗ trợ ổn định đời sống, sinh hoạt của Nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn xã Bát Mọt và xã Yên Nhân, ngày 31/8/2025 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn xã Yên Nhân và xã Bát Mọt để khắc phục hậu quả do bão số 5 và mưa lũ sau bão gây ra. Theo đó, Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các đơn vị quản lý đường bộ có liên quan huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để dọn dẹp, xử lý các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, sạt lở, sa bồi đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn xã Yên Nhân và xã Bát Mọt, phục vụ nhu cầu đi lại, sớm ổn định đời sống của Nhân dân.

Bài và ảnh: Lê Hợi