Kết nối cung cầu tạo đà cho nông sản Thanh Hóa vươn xa (Bài cuối): “Cầu nối” giao lưu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản

Hoạt động kết nối cung - cầu đã trở thành “cầu nối” quan trọng giúp nông sản của tỉnh mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập của người dân được cải thiện. Các sản phẩm nông sản an toàn, OCOP của tỉnh ngày càng khẳng định thương hiệu tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.

Các sản phẩm nông nghiệp trưng bày tại phiên chợ giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn xã Hoằng Hóa năm 2025.

Bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản

Từ năm 2014 đến nay, UBND tỉnh thường niên tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa. Qua đó, có nhiều hợp đồng của doanh nghiệp, HTX tham gia cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn được ký kết và duy trì ổn định. Theo đó, tại các địa phương trong tỉnh, các chuỗi liên kết đang được duy trì và mở rộng, góp phần cung ứng vật tư, giống, nguyên liệu đầu vào và đảm bảo tiêu thụ ổn định đầu ra cho nông dân.

Điển hình như chuỗi liên kết giữa Công ty CP Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình) với HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Phú Lộc, xã Hoa Lộc. Công ty đầu tư cung cấp thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu đầu ra, mỗi năm tiêu thụ trên 1.000 tấn rau quả, giá trị 8 đến 10 tỷ đồng thông qua hợp đồng. Chuỗi liên kết giữa Công ty CP VIETPO với các xã Nga Sơn, Nga Thắng, Nga An và Hồ Vương giúp tiêu thụ ổn định 1.500 đến 1.600 tấn khoai tây/năm, giảm tình trạng “được mùa mất giá”.

Một trong những chuỗi liên kết lớn khác là Công ty CP Đầu tư phát triển Vinagreen liên kết với nhiều HTX và hộ nông dân trên địa bàn tỉnh. Công ty ứng vốn vật tư, giống, bao tiêu hàng nghìn tấn lúa mỗi vụ, tạo sự yên tâm cho nông dân, đồng thời đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho chế biến và tiêu thụ. Đặc biệt, sản phẩm yến sào của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Yến sào xứ Thanh, xã Vạn Lộc cũng được tiêu thụ ổn định thông qua hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại NAKOREA (Hà Nội), giá trị đạt 1,8 đến 2 tỷ đồng/năm.

Không chỉ có sự vào cuộc của các doanh nghiệp lớn, nhiều cơ sở sản xuất trong tỉnh cũng hưởng lợi rõ rệt từ việc tham gia chương trình kết nối cung - cầu. Giám đốc Công ty TNHH Thương mại nấm Ngọc Việt, xã Yên Phú Trịnh Quang Ngọc chia sẻ: “Tham gia kết nối cung cầu giúp chúng tôi không chỉ tiêu thụ tốt sản phẩm mà còn tích lũy thêm kiến thức, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường”.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh có gần 100 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng, phân phối sản phẩm tại khoảng 30 tỉnh, thành. Các sản phẩm nông sản, OCOP và đặc sản vùng, miền của Thanh Hóa đã có mặt tại nhiều hệ thống phân phối lớn như Big C, Vinmart, BigGreen Việt Nam, Fivimart, Metro, Sơn Hà, Tâm Đạt... Riêng tại thị trường Hà Nội, gần 30 doanh nghiệp Thanh Hóa đã đưa hàng vào các siêu thị và chuỗi bán lẻ lớn. Đối với TP Hồ Chí Minh và khu vực Nam bộ, thông qua chương trình hợp tác tỉnh Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh và tỉnh Thanh Hóa - TP Cần Thơ, nhiều doanh nghiệp hai bên đã liên kết sản xuất, tiêu thụ ổn định. Hàng năm, tỉnh lựa chọn các sản phẩm nông sản đặc trưng, chất lượng cao và sản phẩm OCOP tham gia hội chợ, triển lãm tại TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh Nam bộ. Một số doanh nghiệp duy trì kết nối tốt như Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, Công ty Vinagreen, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) tại Thanh Hóa, Công ty CP Sữa Thanh Hóa... Nhờ sự chủ động trong kết nối thị trường, nông sản Thanh Hóa ngày càng có chỗ đứng vững chắc, mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng.

Tạo đột phá, mở rộng thị trường tiêu thụ

Từ đầu năm 2025, hoạt động xúc tiến thương mại nông sản trên địa bàn tỉnh được triển khai mạnh mẽ, tạo bước đột phá cả về quy mô và hiệu quả. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp các xã Hoằng Hóa, Hợp Tiến, Sao Vàng và An Nông tổ chức 4 phiên chợ giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn, thu hút 160 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với gần 11.000 lượt khách tham quan, mua sắm. Đây là một trong những kênh quảng bá trực tiếp, hiệu quả giúp người dân, HTX và doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác mới và giới thiệu sản phẩm đặc trưng đến người tiêu dùng.

Các sản phẩm nông nghiệp trưng bày tại phiên chợ giới thiệu nông sản, thực phẩm an toàn xã Sao Vàng năm 2025.

Điểm nhấn lớn nhất trong năm 2025 là chương trình kết nối cung - cầu, gồm hội nghị kết nối và khu trưng bày sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn diễn ra từ ngày 11 đến 15/12 tại Quảng trường Lam Sơn và khách sạn Sao Mai, phường Hạc Thành. Tại Quảng trường Lam Sơn, khu trưng bày có quy mô 300 gian hàng, trong đó gần 100 gian đến từ 21 tỉnh, thành trong nước. Không gian hội chợ được kỳ vọng tạo ra “sàn giao dịch trực tiếp” giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất, giúp mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP và nông sản an toàn của tỉnh Thanh Hóa.

Song song đó, hội nghị kết nối cung - cầu tại khách sạn Sao Mai quy tụ đông đảo doanh nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Tại đây, nhiều hợp đồng hợp tác, biên bản ghi nhớ dự kiến sẽ được ký kết, mở ra cơ hội lan tỏa sản phẩm nông nghiệp chủ lực ra thị trường rộng lớn hơn. Giám đốc HTX Thủy sản Hải Bình, xã Hải Bình Nguyễn Thế Hoàng cho biết: “Những năm gần đây, HTX được tham gia nhiều chương trình kết nối cung - cầu, vì thế sản phẩm của chúng tôi cung cấp ra thị trường tăng. Chúng tôi hy vọng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm lần này, sản phẩm của HTX dễ tiếp cận và ký kết cung ứng với các đối tác trong và ngoài tỉnh, có thị trường tiêu thụ ổn định hơn”.

Các sự kiện trong chương trình kết nối cung - cầu không chỉ dừng lại ở mục tiêu tiêu thụ sản phẩm, mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp và HTX trao đổi kinh nghiệm sản xuất an toàn, phát triển bền vững. Thông qua những hoạt động giao thương trực tiếp, sản phẩm OCOP và đặc sản nông nghiệp của tỉnh có cơ hội tiếp cận khách hàng mới, đồng thời quảng bá hình ảnh nông sản địa phương đến các vùng, miền trong cả nước. Việc tổ chức các hội nghị, hội chợ, phiên kết nối cung - cầu cũng được đánh giá là giải pháp then chốt trong phát triển nền nông nghiệp của tỉnh. Các hoạt động này góp phần xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ theo hướng bền vững.

Các chương trình kết nối cung - cầu đã và đang khẳng định vai trò trụ cột trong việc mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản của tỉnh. Đây cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục xây dựng thương hiệu nông nghiệp, hướng tới trở thành điểm sáng của ngành nông nghiệp cả nước.

Bài và ảnh: Hải Đăng