Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng - “trụ cột” nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Xác định tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TCĐLCL) là nền tảng quan trọng trong quản lý nhà nước, phát triển sản xuất, kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm OCOP, nông sản địa phương được trưng bày, giới thiệu với đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng.

Bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, đặc biệt là Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác TCĐLCL quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Sở KH&CN đã xác định rõ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện ở địa phương. Trên cơ sở đó, sở đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW theo Kế hoạch số 249-KH/TU ngày 24/3/2025, tạo cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để triển khai thống nhất, đồng bộ các nhiệm vụ trong toàn tỉnh.

Việc ban hành kế hoạch hành động không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị trong việc nâng cao vai trò của TCĐLCL mà còn cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, góp phần đưa công tác TCĐLCL trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho quản lý nhà nước, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách, công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về TCĐLCL tiếp tục được chú trọng. Sở KH&CN đã chỉ đạo tham mưu ban hành kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ở cấp tỉnh và cấp xã. Đây là giải pháp then chốt nhằm bảo đảm việc triển khai các quy định pháp luật về TCĐLCL được thực hiện thống nhất, hiệu quả, hạn chế sai sót trong quá trình áp dụng.

Trong năm, công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ công bố hợp chuẩn, hợp quy được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục. Sở đã tiếp nhận và xử lý 24 hồ sơ công bố, trong đó có 10 bộ hồ sơ hợp chuẩn và 14 bộ hồ sơ hợp quy. Thông qua hoạt động này, các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp và niềm tin của người tiêu dùng.

Song song với đó, Sở KH&CN đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia - một giải thưởng uy tín, có ý nghĩa lớn trong việc khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng. Năm 2025, sở đã tuyên truyền, giới thiệu và hỗ trợ 2 doanh nghiệp tiêu biểu là Công ty CP Nông sản Phú Gia và Công ty Thương mại Sao Khuê tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia. Việc tham gia giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp mà còn góp phần lan tỏa mô hình quản trị chất lượng hiệu quả trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Cùng với công tác tham mưu và hỗ trợ doanh nghiệp, Sở KH&CN xác định kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trong năm, sở đã tiếp nhận 29 hồ sơ kiểm tra Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu. Đây là nhóm hàng hóa có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, chất lượng, việc kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu nhập khẩu góp phần ngăn ngừa nguy cơ sản phẩm không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.

Công tác theo dõi, cập nhật và xử lý thông tin cảnh báo kỹ thuật tiếp tục được thực hiện kịp thời. Sở đã tiếp nhận và xử lý 198 tin cảnh báo của các nước thành viên WTO và Văn phòng TBT Việt Nam có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc cung cấp thông tin, cảnh báo sớm, doanh nghiệp có điều kiện chủ động điều chỉnh quy trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường, hạn chế rủi ro trong xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm.

Hoạt động kiểm tra về TCĐLCL được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm đúng quy định. Trong năm, sở đã tổ chức 16 đoàn kiểm tra tại 205 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, tại thời điểm kiểm tra, không có cơ sở nào vi phạm các quy định về TCĐLCL. Điều này phản ánh ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân ngày càng được nâng cao, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, sở còn tham gia, phối hợp với các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Việc phối hợp liên ngành đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tiềm ẩn nguy cơ xâm hại quyền lợi người tiêu dùng.

Thực tiễn cho thấy, hoạt động TCĐLCL đã cơ bản bảo đảm độ chính xác trong các lĩnh vực mua bán, giao nhận hàng hóa, an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Với việc chủ động tham mưu ban hành các kế hoạch hành động, chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng cường kiểm soát chất lượng thị trường, Sở KH&CN đã góp phần đưa công tác TCĐLCL đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả thiết thực. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, mà còn tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Trong thời gian tới, việc tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị 38-CT/TW sẽ là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển bền vững và hội nhập hiệu quả.

Bài và ảnh: Trần Hằng