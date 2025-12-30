Bộ Công Thương thông báo thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

Theo quy định hiện hành, thứ năm ngày 1/1/2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch nên việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào ngày liền kề với kỳ điều hành, tức thứ tư 31/12/2025.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản số 3936/ TTTN-XD về việc thời gian điều hành giá xăng gửi sở công thương các tỉnh, thành và doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu.

Văn bản nêu rõ, căn cứ Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, theo đó quy định về thời gian điều hành giá xăng dầu như sau: Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán sẽ được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ năm trùng vào ngày cuối cùng của năm Âm lịch (29 hoặc 30 Tết Nguyên Đán), việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu thứ năm là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết.

Ngoài ra, nếu ngày thứ năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ tư liền kề trước đó. Nếu ngày thứ năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại. Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết: Theo quy định hiện hành nêu trên, theo quy định hiện hành, thứ năm ngày 1/1/2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch nên việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào ngày mai liền kề với kỳ điều hành, tức thứ tư 31/12 cũng là ngày làm việc cuối cùng của năm 2025./.

