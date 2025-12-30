Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Bộ Công Thương thông báo thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

Uyên Hương/Vietnam+
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Theo quy định hiện hành, thứ năm ngày 1/1/2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch nên việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào ngày liền kề với kỳ điều hành, tức thứ tư 31/12/2025.

Bộ Công Thương thông báo thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

Theo quy định hiện hành, thứ năm ngày 1/1/2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch nên việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào ngày liền kề với kỳ điều hành, tức thứ tư 31/12/2025.

Bộ Công Thương thông báo thời gian điều chỉnh giá xăng dầu

Mua bán xăng, dầu tại cửa hàng Petrolimex. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản số 3936/ TTTN-XD về việc thời gian điều hành giá xăng gửi sở công thương các tỉnh, thành và doanh nghiệp đầu mối, phân phối xăng dầu về thời gian điều chỉnh giá xăng dầu.

Văn bản nêu rõ, căn cứ Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1 tháng 11 năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, theo đó quy định về thời gian điều hành giá xăng dầu như sau: Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần.

Trường hợp thời gian điều hành giá trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên Đán sẽ được thực hiện như sau: Nếu ngày thứ năm trùng vào ngày cuối cùng của năm Âm lịch (29 hoặc 30 Tết Nguyên Đán), việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Tư liền kề trước đó. Nếu thứ năm là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết.

Ngoài ra, nếu ngày thứ năm trùng với ngày đầu tiên dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ tư liền kề trước đó. Nếu ngày thứ năm trùng vào các ngày nghỉ lễ còn lại. Thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ.

Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết: Theo quy định hiện hành nêu trên, theo quy định hiện hành, thứ năm ngày 1/1/2026 là ngày nghỉ Tết Dương lịch nên việc điều hành giá xăng dầu sẽ được thực hiện vào ngày mai liền kề với kỳ điều hành, tức thứ tư 31/12 cũng là ngày làm việc cuối cùng của năm 2025./.

Uyên Hương/Vietnam+

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/bo-cong-thuong-thong-bao-thoi-gian-dieu-chinh-gia-xang-dau-post1085815.vnp

Từ khóa:

#Điều hành #Giá xăng dầu #thực hiện #Điều chỉnh giá xăng #Bộ công thương #Quy định #nghỉ tết dương lịch #Thông báo #Thủ tướng chính phủ #Nghỉ tết nguyên đán

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Biến đồng trũng lầy thành mô hình nông nghiệp tuần hoàn

Biến đồng trũng lầy thành mô hình nông nghiệp tuần hoàn

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Những ao trồng sen hoặc các cây thủy sinh để nuôi rùa, ba ba, ốc nhồi, ếch, chạch đồng, cua đồng... phát triển gần như tự nhiên. Quanh các bờ và hệ thống chuồng trại là 1.000 cây dừa lùn Bến Tre, 3.000 gốc cau cho thu hoạch nhiều lứa trong năm. Nhìn...
Mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản

Mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản

Hội nhập quốc tế
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh thị trường nông sản thế giới liên tục biến động, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã, đang nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh