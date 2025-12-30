Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Vietjet ba năm liên tiếp vào Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

NL
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Vietjet tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu nhà tuyển dụng khi được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, đồng thời góp mặt trong Top 50 Nhà tuyển dụng ưa thích nhất và Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2025, theo công bố của Báo Tài chính – Đầu tư và Viet Research.

Vietjet ba năm liên tiếp vào Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Vietjet tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu nhà tuyển dụng khi được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, đồng thời góp mặt trong Top 50 Nhà tuyển dụng ưa thích nhất và Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2025, theo công bố của Báo Tài chính – Đầu tư và Viet Research.

Vietjet ba năm liên tiếp vào Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Vietjet được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025.

Năm 2025, bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn trong các ngành kinh tế trọng điểm như Vietjet, Petrolimex, FPT,... Đây là năm thứ ba liên tiếp Vietjet được vinh danh, ghi nhận chiến lược nhất quán trong xây dựng môi trường làm việc hiện đại, quốc tế và giàu cảm hứng cho hơn 9.000 cán bộ nhân viên đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc đồng thời hiện diện trong nhiều bảng xếp hạng uy tín cho thấy Vietjet không chỉ là nơi làm việc được người lao động đánh giá cao mà còn là một trong những nhà tuyển dụng được quan tâm hàng đầu trên thị trường lao động. Hằng năm, hãng thu hút hàng nghìn ứng viên trong và ngoài nước cho nhiều lĩnh vực như khai thác bay, kỹ thuật, mặt đất, công nghệ, thương mại và dịch vụ khách hàng.

Vietjet ba năm liên tiếp vào Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Bên cạnh tuyển dụng, Vietjet chú trọng đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) với các chương trình huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển nghề nghiệp bền vững của đội ngũ nhân sự không chỉ của Vietjet, Vietjet Thái Lan, Vietjet Qazaqstan mà cả các đối tác khác trong ngành.

Vietjet ba năm liên tiếp vào Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Với chiến lược nhân sự bài bản, phúc lợi cạnh tranh và văn hóa lấy con người làm trung tâm, Vietjet tiếp tục được ghi nhận tại các giải thưởng uy tín như “Nơi làm việc đáng mơ ước”, “Doanh nghiệp thực hành trách nhiệm xã hội tốt nhất”, “Thương hiệu nhà tuyển dụng xuất sắc toàn cầu”, khẳng định cam kết dài hạn trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp tích cực cho thị trường lao động Việt Nam.

NL

Từ khóa:

#Vietjet #Nhà tuyển dụng #Nhất việt nam #nơi làm việc #Thương hiệu #Nhân lực chất lượng cao #Vinh danh #Môi trường làm việc #Đầu tư #Tài chính

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Biến đồng trũng lầy thành mô hình nông nghiệp tuần hoàn

Biến đồng trũng lầy thành mô hình nông nghiệp tuần hoàn

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Những ao trồng sen hoặc các cây thủy sinh để nuôi rùa, ba ba, ốc nhồi, ếch, chạch đồng, cua đồng... phát triển gần như tự nhiên. Quanh các bờ và hệ thống chuồng trại là 1.000 cây dừa lùn Bến Tre, 3.000 gốc cau cho thu hoạch nhiều lứa trong năm. Nhìn...
Mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản

Mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản

Hội nhập quốc tế
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh thị trường nông sản thế giới liên tục biến động, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã, đang nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh