Kết nối các tour du lịch theo mùa lễ hội cuối năm

Những tháng cuối năm, khi không khí lễ hội lan tỏa khắp nơi, các tour du lịch gắn với lễ hội tại Thanh Hóa cũng đang bước vào mùa sôi động. Nắm bắt thời điểm “vàng”, các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh đang đẩy mạnh kết nối tour, làm mới sản phẩm gắn với chuỗi sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch, tạo sức hút du khách đến với xứ Thanh.

Flamingo Ibiza Hải Tiến - điểm đến của những lễ hội sôi động trong những tháng cuối năm.

Từ đầu tháng 9 đến nay, hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch được tổ chức trên địa bàn tỉnh đã tạo cơ hội lớn cho doanh nghiệp lữ hành triển khai các tour chuyên đề. Tiêu biểu là Lễ hội Lam Kinh năm 2025 với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - Tỏa sáng trường tồn”, chuỗi hoạt động Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao, Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2025, Giải Marathon băng rừng Pù Luông... cùng nhiều chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn tại khu nghỉ dưỡng trọng điểm. Đây không chỉ là dịp tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa của xứ Thanh, mà còn là nguồn “chất liệu” để doanh nghiệp lữ hành thiết kế tour, kết nối điểm đến và làm mới trải nghiệm cho du khách.

Nắm bắt nhu cầu của du khách, nhiều doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn như Lạc Hồng Travel, Vietravel chi nhánh Thanh Hóa, Vietrantour chi nhánh Thanh Hóa, Trust Việt Travel, VNPlus Travel... đã chủ động làm mới sản phẩm. Các bộ sản phẩm “City tour - Âm vang xứ Thanh”, “Ngược xuôi sông Mã”, “Nhịp cầu di sản”, “Về Lam Sơn địa linh nhân kiệt”, “Sắc màu Pù Luông”... được chú trọng xây dựng theo hướng trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, sinh thái, gắn với các sự kiện dịp cuối năm. Các đơn vị đã liên kết với cơ sở lưu trú, nhà hàng và điểm đến để tạo thành chuỗi sản phẩm khép kín, tăng tính tiện lợi và giảm chi phí cho khách hàng.

Giám đốc Công ty TNHH Trust Việt Vũ Văn Bình cho biết: “Mùa cuối năm mặc dù lượng khách hạn chế, song đây là thời điểm thuận lợi để thu hút dòng khách nội địa từ các thị trường mới và khách quốc tế có khả năng chi trả cao. Nhu cầu của khách hàng chủ yếu là các hoạt động nghỉ dưỡng kết hợp tham quan di sản, hội họp và lễ hội. Vì vậy, chúng tôi đã làm mới tour theo hướng ngắn ngày, linh hoạt, kết hợp trải nghiệm văn hóa - sinh thái, đồng thời đẩy mạnh tiếp cận khách hàng trên các nền tảng số. Trong đó, điểm nhấn là các tour nghỉ dưỡng cao cấp gắn với sự kiện lễ thắp sáng cây thông Noel và gala tất niên, chào năm mới 2026, giúp kỳ nghỉ thêm sinh động và hấp dẫn hơn”.

Cùng với doanh nghiệp lữ hành, các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng tại một số trọng điểm du lịch của tỉnh tại các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Hạc Thành và các xã Hoằng Tiến, Pù Luông, Lam Sơn, Sao Vàng... cũng tích cực tham gia chuỗi kích cầu du lịch mùa thu - đông. Đơn cử như tổ hợp vui chơi giải trí Flamingo Ibiza Hải Tiến sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện lễ hội chủ đề khác nhau, nổi bật là chuỗi đêm nhạc ngoài trời, tiệc bãi biển, chào đón năm mới 2026... và trải nghiệm Onsen khoáng nóng tiêu chuẩn 5 sao. Bên cạnh đó, nhiều chương trình giảm giá từ 10 - 30% cho các tour nội tỉnh, tour văn hóa tâm linh về Lam Kinh, Am Tiên, Thành Nhà Hồ... cũng đang được triển khai rộng rãi.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lê Xuân Thảo cho biết: “Bám sát lịch sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025 của tỉnh, hiệp hội đã định hướng cho các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú trong việc xây dựng sản phẩm mới, gắn du lịch với các lễ hội truyền thống, ẩm thực và hoạt động văn hóa cộng đồng. Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp phát triển tour ngắn ngày, tour cuối tuần, tour theo chủ đề mùa lễ hội cuối năm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách”.

Theo ghi nhận tại một số doanh nghiệp lữ hành, các chương trình tour 3 ngày 2 đêm và 2 ngày 1 đêm được đông đảo du khách lựa chọn, chủ yếu là các tour kết hợp giữa nghỉ dưỡng - khám phá - trải nghiệm ẩm thực gắn với sự kiện lễ hội cuối năm tại các địa phương. Trong đó, các hoạt động văn hóa cuối năm như lễ mừng cơm mới, đua thuyền truyền thống (xã Thường Xuân), lễ hội đền thờ Đào Duy Từ (phường Đào Duy Từ)... hay chương trình lễ thắp sáng cây thông Noel, Countdown chào năm mới 2026 dự kiến tổ chức tại các khu nghỉ dưỡng du lịch như FLC Sầm Sơn, Anh Phát Hotels & Resorts, Melia Vinpearl, Pù Luông Eco Garden cũng đã được doanh nghiệp lữ hành nhanh chóng đưa vào tour.

Nhìn từ góc độ phát triển bền vững, việc đẩy mạnh kết nối tour theo mùa lễ hội không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh “Hương sắc bốn mùa” của xứ Thanh đến đông đảo du khách. Thông qua những hành trình gắn với các sự kiện vui chơi, giải trí đặc sắc, giá trị di sản của Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Am Tiên, hay Pù Luông... được lan tỏa mạnh mẽ hơn, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Trong bức tranh du lịch cuối năm, có thể thấy doanh nghiệp lữ hành Thanh Hóa đang đóng vai trò “đầu tàu” kết nối, tạo nhịp cầu giữa sản phẩm văn hóa - lễ hội với nhu cầu khám phá của du khách. Với tinh thần chủ động, sáng tạo và sự đồng hành của các cấp, ngành, địa phương, du lịch Thanh Hóa đang nỗ lực hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn bốn mùa - nơi mỗi chuyến đi là một hành trình trải nghiệm an toàn, gắn kết và lan tỏa niềm vui.

Bài và ảnh: Lê Anh