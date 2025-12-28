Ngành du lịch sẽ xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp dịp Tết Bính Ngọ 2026

Các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động du lịch như trộm cắp, lừa đảo, đeo bám, gây phiền hà cho du khách, không niêm yết công khai giá, không bán đúng giá niêm yết... sẽ bị xử lý nghiêm.

Các cơ sở kinh doanh tại các khu, điểm du lịch sẽ phải niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết... (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các cơ quan quản lý địa phương triển khai mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động du lịch (trộm cắp, lừa đảo, đeo bám, gây phiền hà cho du khách, không niêm yết công khai giá, không bán đúng giá niêm yết...).

Đây là một trong những yêu cầu trong văn bản mà Cục Du lịch Quốc gia vừa gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ khách du lịch trong dịp Tết 2026; bố trí đủ lực lượng, thực phẩm, hàng hoá và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, đảm bảo các biện pháp phòng, chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch, kịp thời giải đáp các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp và du khách; đảm bảo an toàn sức khoẻ, tính mạng và tài sản của khách du lịch, giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chất thải kịp thời.

Đặc biệt, lãnh đạo ngành yêu cầu các điểm đến, khu du lịch, doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành các quy định về niêm yết giá, công khai giá dịch vụ, tuyệt đối không nâng giá, ép giá, “chặt chém” khách du lịch; chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách; thiết lập, công khai thông tin đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ du khách; giải quyết kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, du khách trước, trong và sau 2 kỳ nghỉ Tết.

Cục yêu cầu không quảng cáo/hợp tác quảng cáo, giới thiệu các thông tin sai sự thật, thiếu cơ sở khoa học, gây nhầm lẫn, phóng đại về chất lượng, xuất xứ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ du lịch; chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có hành vi quảng cáo gian dối, vi phạm.

Ngoài ra, Cục đề nghị các Sở quản lý địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, du lịch đặc sắc, đảm bảo phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ du lịch của địa phương và đất nước.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, quản lý điểm đến; thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch tại các cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch, nhà hàng, cơ sở vui chơi giải trí, kinh doanh vận chuyển khách, hoạt động hướng dẫn viên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

