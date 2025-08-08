Kênh mương ở xã Điền Lư xuống cấp nghiêm trọng

Do tác động của thiên tai cộng với quá trình sử dụng nhiều năm nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp, nên nhiều công trình kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã Điền Lư đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Hệ thống mương dẫn nước trên địa bàn xã Điền Lư bị xói lở, xuống cấp nghiêm trọng, gây thất thoát nước tưới, tiêu.

Tuyến kênh mương tưới, tiêu dẫn nước Đập Võ và Đại Lạn của xã Điền Lư được xây dựng năm 2002 từ nguồn vốn đầu tư do Chính phủ Canada tài trợ. Tuyến kênh mương cung cấp nước tưới cho khoảng 50ha đất nông nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng, tuyến kênh mương ngày càng xuống cấp. Nghiêm trọng nhất là trong khoảng 3 năm trở lại đây, thành và đế mương đã bị thẩm thấu nước gây ngập úng ở đầu nguồn nhưng lại thiếu nước khu vực cuối nguồn, ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Đưa chúng tôi ra thực địa tại tuyến kênh mương, Trưởng thôn Võ Bùi Đức Hà cho biết: Tuyến mương tưới, tiêu dẫn nước Đập Võ có chiều dài hơn 120m, phục vụ tưới tiêu cho 5ha lúa, mía của bà con thôn Võ. Do sự xuống cấp của những đoạn mương, các hộ gia đình trong thôn luôn thấp thỏm nỗi lo thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vào mùa mưa nước tràn ra khắp mặt đường, nhưng mùa khô lại thiếu nước gây ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của người dân. Những năm gần đây, mỗi khi gần đến vụ gieo cấy các hộ gia đình trong thôn phải rất vất vả đắp chặn những đoạn hư hỏng nặng, phát cỏ để đưa nguồn nước vào đồng ruộng. Vụ lúa tới đây nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời, sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn.

Còn Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Điền Lý Lê Chí Dũng thì cho biết: Tuyến mương Đại Lạn có chiều dài khoảng 2,4km, phục vụ sản xuất cho khoảng 32ha, được xây dựng bằng đá từ năm 2003. Từ đó đến nay, tuyến mương chưa được duy tu, sửa chữa, nâng cấp. Gần đây, khoảng 1,3km kênh mương đã xuống cấp làm thất thoát nước, một số đoạn không còn phát huy tác dụng. Vào vụ sản xuất, người dân rất cần nguồn nước ổn định, bảo đảm tưới hiệu quả, tiêu kịp thời, nhưng với tình hình hiện nay thì khó đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

“Kênh mương xuống cấp gây khó khăn cho việc tưới tiêu, vào thời điểm lúa trổ chúng tôi phải sử dụng các biện pháp để chặn các mương tưới, tiêu để dẫn nước vào ruộng. Về lâu dài, người dân rất mong nhận được sự quan tâm của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để có kinh phí nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương”, ông Dũng chia sẻ thêm.

Theo khảo sát, hầu hết các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Bá Thước cũ có 11 tuyến kênh mương bị hư hỏng, xuống cấp, với chiều dài 18,8km. Các tuyến kênh mương trên địa bàn các xã đều là những công trình có quy mô vừa và nhỏ, xây dựng cách đây hơn 20 năm trong điều kiện kinh tế khó khăn, chất lượng và công nghệ thi công còn hạn chế. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, do không được sửa chữa, duy tu thường xuyên, cộng thêm tác động của những đợt mưa lũ xảy ra liên tiếp trong những năm qua đã khiến cho tình trạng xuống cấp của các công trình kênh mương tưới, tiêu ngày càng xuống cấp hơn. Trong khi đó, mỗi năm kinh phí để thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình bị xuống cấp ít. Do vậy, hệ thống mương thủy lợi xuống cấp, hỏng hóc, nứt vỡ gây khó khăn cho việc đưa nguồn nước tới những khu vực ruộng xa, ruộng cao. Tại các đợt tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp, người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư sửa chữa tuyến kênh để giúp người dân sản xuất thuận lợi nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng.

Tình trạng xuống cấp của các công trình mương tưới tiêu thủy lợi đã và đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với các xã miền núi trong phát triển sản xuất. Trước thực trạng trên, các cấp, ngành, địa phương cần sớm quan tâm, hỗ trợ nguồn kinh phí để xã Điền Lư và các xã trên địa bàn khu vực huyện Bá Thước cũ thực hiện việc duy tu, sửa chữa, xây mới những công trình mương tưới tiêu đã bị xuống cấp.

Bài và ảnh: Tiến Đạt