Thành lập Hội Người mù xã Nông Cống với 41 hội viên

Sáng 25/12, Đại hội thành lập Hội Người mù xã Nông Cống, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người mù trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Ngày 7/11/2025, Chủ tịch UBND xã Nông Cống ban hành Quyết định số 1447/QĐ-UBND công nhận Ban vận động thành lập Hội Người mù xã Nông Cống.

Ngay sau khi được công nhận, Ban vận động đã khẩn trương triển khai kế hoạch rà soát người mù trên địa bàn xã, tuyên truyền, vận động những người đủ điều kiện, có nguyện vọng tự nguyện tham gia tổ chức Hội.

Qua quá trình vận động, đã kết nạp được 41 hội viên, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép thành lập Hội.

Tại Đại hội thành lập Hội Người mù xã Nông Cống, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo quá trình vận động thành lập Hội; thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Hội Người mù xã Nông Cống phấn đấu thành lập 3 chi hội theo khu vực dân cư; tập hợp, kết nạp đầy đủ người mù đủ điều kiện trên địa bàn vào sinh hoạt Hội; chú trọng công tác dạy chữ Braille, dạy nghề tẩm quất cổ truyền; đẩy mạnh hoạt động sản xuất tập trung, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên; tăng cường tuyên truyền, nâng cao dân trí, trình độ tiếp cận công nghệ thông tin; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nhất là trong các dịp lễ, tết, khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Hoàng Yến (CTV)