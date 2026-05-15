Israel và Liban đàm phán “tích cực và mang tính xây dựng” tại Washington

Mỹ đánh giá các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban diễn ra tại Washington là “tích cực và mang tính xây dựng”, đồng thời cho biết các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục trong ngày 15/5 nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt xung đột giữa hai bên.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, cùng với Tham tán Bộ Ngoại giao Michael Needham và Đại sứ Mỹ tại Lebanon Michel Issa, gặp gỡ Đại sứ Israel Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad tại Bộ Ngoại giao ở Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc gặp giữa các phái đoàn Liban, Israel cùng các quan chức Mỹ bắt đầu vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ và kéo dài khoảng 8 giờ. Đây là vòng tiếp xúc thứ ba kể từ khi Israel gia tăng các đợt không kích nhằm vào Liban sau vụ Hezbollah phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel ngày 2/3, trong bối cảnh xung đột liên quan Iran leo thang trong khu vực.

Một quan chức cấp cao Liban cho biết phái đoàn Beirut tham gia đàm phán với yêu cầu trọng tâm là Israel thực thi lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, phía Israel khẳng định mục tiêu của các cuộc thảo luận là tiến tới giải giáp Hezbollah và hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Đây là lần đầu tiên các đại diện quân sự tham gia trực tiếp vào tiến trình thương lượng kể từ khi các cuộc tiếp xúc được khởi động dưới sự trung gian của Mỹ.

Dù lệnh ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn được công bố ngày 16/4, giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn, chủ yếu tập trung tại miền Nam Liban. Thỏa thuận ngừng bắn hiện dự kiến hết hiệu lực vào ngày 17/5.

Bộ Y tế Liban cho biết các cuộc không kích của Israel ngày 13/5 đã khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em. Cùng ngày, quân đội Israel thông báo một thiết bị bay không người lái mang chất nổ do Hezbollah phóng đi đã rơi xuống khu vực gần biên giới, làm một số dân thường Israel bị thương.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó thông báo sẽ tạo điều kiện cho hai ngày đàm phán chuyên sâu giữa Lebanon và Israel vào ngày 14 và 15 tháng 5, khi Washington tìm cách thúc đẩy các cuộc đàm phán hướng tới một khuôn khổ hòa bình và an ninh rộng lớn hơn giữa hai nước. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel cho biết tiếp tục tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào các vị trí của Hezbollah tại miền Nam Liban. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã thực hiện 17 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Israel trong ngày 13/5.

Vòng đàm phán lần này được đánh giá là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa Liban và Israel trong nhiều thập kỷ. Hai bên đều mở rộng thành phần tham dự so với các vòng trước. Đặc phái viên của Tổng thống Liban, ông Simon Karam, cùng Phó Cố vấn An ninh quốc gia Israel Yossi Draznin và các đại diện quân sự cấp cao Israel đã tham gia đàm phán.

Chính phủ Liban tiếp tục thúc đẩy mục tiêu củng cố lệnh ngừng bắn, xây dựng lộ trình Israel rút quân khỏi miền Nam Liban và thúc đẩy việc trao trả các công dân Liban đang bị Israel giam giữ.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters