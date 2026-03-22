Israel và Hezbollah tiếp tục giao tranh dữ dội tại miền Nam Liban

Ngày 21/3, lực lượng Hezbollah thông báo đã đụng độ với quân đội Lực lượng Phòng vệ Israel( IDF) tại hai thị trấn biên giới chiến lược ở miền Nam Liban, đánh dấu tuần thứ tư liên tiếp của các cuộc giao tranh tái bùng phát giữa hai bên.

Các binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cùng một xe tăng hoạt động tại miền Nam Liban vào ngày 21/3/2026. Ảnh: The Guardian

Theo tuyên bố của Hezbollah, lực lượng này đã giao tranh trực tiếp với binh sĩ Israel tại thị trấn Khiam bằng vũ khí hạng nhẹ và hạng trung. Khiam được xem là vị trí chiến lược quan trọng, có thể quan sát nhiều vùng miền Nam Liban cũng như một phần phía Bắc Israel. Đây cũng là điểm đầu tiên mà Israel tiến vào sau khi tuyên bố mở chiến dịch trên bộ tại Liban. Trong những ngày gần đây, Hezbollah liên tục tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào lực lượng và phương tiện của Israel tại Khiam và vùng lân cận, đồng thời tiến hành các cuộc đụng độ với binh sĩ Israel để duy trì kiểm soát khu vực.

Bên cạnh Khiam, lực lượng Hezbollah cũng tham chiến tại thị trấn ven biển Naqura, nơi đặt trụ sở của Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban. Naqura chỉ cách Labbouneh khoảng 3 km, là một trong năm vị trí mà Israel vẫn duy trì lực lượng đóng quân sau thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah vào tháng 11/2024. Hezbollah cho biết đã nhắm bắn rocket vào lực lượng Israel tại khu vực này nhằm gây sức ép và hạn chế khả năng triển khai quân của Israel.

Không chỉ tập trung trên bộ, Israel còn tiếp tục triển khai các cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut – vốn được xem là thành trì chính của Hezbollah. Theo IDF, các cuộc không kích dựa trên thông tin tình báo quân sự, nhằm phá hủy cơ sở chỉ huy, kho vũ khí và các bệ phóng tên lửa của Hezbollah. Đây là một phần trong chiến dịch “Sư tử gầm” mà Israel phát động để ngăn chặn các vụ phóng rocket từ phía Lebanon về lãnh thổ Israel.

Từ khi xung đột tái bùng phát, IDF cho biết đã tiêu diệt khoảng 570 tay súng Hezbollah, trong đó có nhiều chỉ huy cấp cao, bao gồm các chỉ huy tương đương trung tướng, thiếu tướng, đại tá và chỉ huy tiểu đoàn. Ngoài ra, hơn 2.000 mục tiêu của Hezbollah đã bị tấn công, bao gồm các sở chỉ huy, kho vũ khí và bệ phóng tên lửa.

Giao tranh tại miền Nam Liban đang diễn biến rất phức tạp, với nguy cơ leo thang cao khi cả hai bên duy trì hoạt động quân sự cường độ lớn. Ảnh: The Guardian

Các nguồn tin quốc tế đánh giá giao tranh tại miền Nam Liban đang diễn biến rất phức tạp, với nguy cơ leo thang cao khi cả hai bên duy trì hoạt động quân sự cường độ lớn. Trong khi Hezbollah tập trung bảo vệ các thị trấn chiến lược và thành trì quan trọng, Israel tiếp tục áp dụng chiến thuật trên bộ kết hợp không quân nhằm phá vỡ khả năng triển khai của đối phương.

Việc xung đột kéo dài cũng làm gia tăng căng thẳng tại các vùng dân cư lân cận, khiến Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế phải theo dõi sát sao tình hình nhằm tránh nguy cơ thiệt hại cho dân thường và bùng phát khủng hoảng nhân đạo.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, The Guardian