Hezbollah tuyên bố sẽ đáp trả Israel liên quan vụ ám sát Tham mưu trưởng quân sự

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tối 28/11, Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tại Lebanon, Sheikh Naim Qassem, khẳng định phong trào này có quyền và sẽ thực thi quyền đáp trả đòn tấn công của Israel vào nước này hôm 23/11 khiến Tham mưu trưởng quân sự của nhóm này thiệt mạng, đồng thời không loại trừ kịch bản sẽ nổ ra một cuộc chiến mới trong giai đoạn tới.

Thủ lĩnh Phong trào Hezbollah tại Lebanon Naim Qassem. Ảnh: Al Mayadeen.

Ông Qassem nhấn mạnh rằng đây là hành động khiêu khích trắng trợn, đồng thời tuyên bố rằng thời điểm và phương thức tiến hành biện pháp trả đũa sẽ do Hezbollah quyết định trong giai đoạn tới.

Theo ông Qassem, mục tiêu của Israel khi ám sát Tham mưu trưởng quân sự Haitham Ali Tabatabai, người được đánh giá là một trong những nhân vật quân sự chủ chốt của Hezbollah, từng chỉ huy lực lượng tinh nhuệ và tham gia các chiến trường ở Lebanon, Syria và Yemen, là nhằm làm suy yếu tinh thần chiến đấu của phong trào. Tuy nhiên, ông khẳng định mục tiêu đó đã thất bại và sẽ còn tiếp tục thất bại.

Nhà lãnh đạo Hezbollah thừa nhận vụ tấn công cho thấy vẫn tồn tại những lỗ hổng an ninh trong bối cảnh chiến trường mở, nơi Israel hoạt động dễ dàng với sự hỗ trợ của tình báo Mỹ, phương Tây và một số nước Arab. Ông kêu gọi phong trào nhanh chóng khắc phục các sai sót này, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi hành động tấn công của Israel không chỉ nhằm vào Hezbollah, mà nhằm vào cả Lebanon. Do đó toàn bộ đất nước phải có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, trong đó chính phủ giữ vai trò trung tâm.

Tham mưu trưởng quân sự Hezbollah, ông Haytham Ali Tabatabai, người vừa thiệt mạng trong vụ không kích của Israel ngày 23/11. Ảnh: Handout/Hezbollah/EPA

Đề cập nguy cơ chiến tranh mới, ông Qassem thừa nhận cả hai kịch bản - chiến tranh hoặc không đều có thể xảy ra. Ông cho rằng lời đe dọa chiến tranh của Israel chỉ nhằm gây sức ép chính trị và sẽ không làm thay đổi lập trường của phong trào kháng chiến này.

Những cảnh báo của ông Qassem được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công dữ dội bằng không quân vào Lebanon, nhắm mục tiêu là các cơ sở và thành viên của Hezbollah. Trong đó, cuộc tập kích vào ngoại ô thủ đô Beirut hôm 23/11 đã hạ sát Tham mưu trưởng quân sự Tabatabai cùng 5 thành viên của Hezbollah. Đây là đòn tấn công gây hậu quả nghiêm trọng nhất của Israel đối với Hezbollah, kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024.

Ngọc Liên

Nguồn: Al Manar/ Al Jazeera.