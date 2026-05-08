Israel tuyên bố không có “vùng miễn trừ” đối với các tay súng Hezbollah

Ngày 7/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định không có “vùng miễn trừ” đối với các lực lượng mà Israel coi là mối đe dọa an ninh, một ngày sau khi quân đội Israel tiến hành không kích nhằm vào một chỉ huy Hezbollah tại khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Liban.

Từ trái sang phải: Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa và Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington ngày 14/4/2026. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Washington.

Theo phía Israel, mục tiêu bị tấn công là Ahmad Ali Balout, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Radwan thuộc Hezbollah. Đây là cuộc không kích đầu tiên của Israel nhằm vào khu vực Beirut kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập hồi tháng trước. Hezbollah hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức liên quan vụ việc.

Trong tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh đối tượng bị tấn công “từng cho rằng có thể an toàn tại Beirut”, đồng thời khẳng định “không có tay súng nào được bảo đảm an toàn” trước các hoạt động quân sự của Israel.

Giao tranh giữa Israel và Hezbollah đã tái bùng phát từ đầu tháng 3, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Động thái không kích tại Beirut được đánh giá làm gia tăng sức ép đối với thỏa thuận ngừng bắn tại Liban, vốn được triển khai song song với các nỗ lực hạ nhiệt xung đột tại khu vực Trung Đông. Vấn đề chấm dứt các cuộc không kích của Israel tại Liban cũng là nội dung được đề cập trong các cuộc thảo luận liên quan giữa các bên.

Khói bốc lên sau hàng loạt cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô phía Nam và trung tâm thủ đô Beirut của Liban ngày 8/4/2026. Ảnh: AP.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 8/5 cho biết đại diện Israel và Liban sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ ba tại Washington trong các ngày 14-15/5.

Mỹ đang thúc đẩy hai nước hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, sau khi lệnh ngừng bắn ban đầu được công bố ngày 16/4 và tiếp tục được gia hạn sau vòng đàm phán thứ hai.

Quan chức này không công bố chi tiết thành phần tham dự cuộc họp sắp tới. Trước đó, các cuộc đàm phán gần đây nhất được tổ chức tại Nhà Trắng ở cấp đại sứ, với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh rằng đối thoại trực tiếp giữa Israel và Liban là phương thức hiệu quả nhất để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình và an ninh lâu dài.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.