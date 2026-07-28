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Iraq điều tra vụ UAV tấn công Saudi Arabia

Thanh Hằng
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(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã chỉ đạo các cơ quan an ninh mở cuộc điều tra về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Saudi Arabia, sau khi Riyadh cho biết các UAV này được phóng từ lãnh thổ Iraq và nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của nước này.

Iraq điều tra vụ UAV tấn công Saudi Arabia

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã chỉ đạo các cơ quan an ninh mở cuộc điều tra về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Saudi Arabia, sau khi Riyadh cho biết các UAV này được phóng từ lãnh thổ Iraq và nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của nước này.

Iraq điều tra vụ UAV tấn công Saudi Arabia

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi. Ảnh: aa.

Theo tuyên bố của người phát ngôn Chính phủ Iraq Sabah al-Numan, Thủ tướng Ali al-Zaidi, đồng thời là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq, ngày 27/7 đã yêu cầu các cơ quan an ninh và cơ quan chức năng khẩn trương xác minh các thông tin và bằng chứng do phía Saudi Arabia cung cấp để làm rõ vụ việc.

Người phát ngôn Chính phủ Iraq khẳng định Baghdad kiên định thực hiện các nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp về quan hệ láng giềng hữu nghị, đồng thời không cho phép lãnh thổ Iraq bị lợi dụng làm địa điểm trung chuyển hoặc xuất phát cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các quốc gia láng giềng hay các nước hữu nghị.

Tuyên bố cho biết Chính phủ Iraq đang xem xét toàn bộ thông tin và chứng cứ liên quan. Trên cơ sở kết quả điều tra, Baghdad sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào bị xác định có liên quan đến vụ việc.

Chính phủ Iraq nhấn mạnh quan hệ giữa Baghdad và Riyadh là “vững chắc và mang tính hữu hảo”, được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, lợi ích chung và các nguyên tắc láng giềng hữu nghị. Iraq cũng khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ hành động nào làm phương hại đến quan hệ giữa hai nước.

Tuyên bố cũng nêu rõ, Iraq sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, củng cố chủ quyền, đồng thời góp phần duy trì an ninh và ổn định của khu vực Arab cũng như Trung Đông.

Iraq điều tra vụ UAV tấn công Saudi Arabia

Các vụ tấn công nhằm vào hai cơ sở dầu mỏ trọng yếu của Saudi Arabia, gây ra các đám cháy lớn và làm gián đoạn khoảng một nửa sản lượng khai thác dầu của nước này. Ảnh: AFP.

Trước đó cùng ngày, Saudi Arabia cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ nhiều UAV được cho là phóng từ lãnh thổ Iraq nhằm vào các cơ sở dầu mỏ trong lãnh thổ Saudi Arabia. Riyadh đồng thời kêu gọi Chính phủ Iraq thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị sử dụng làm điểm xuất phát cho các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Iraq nhiều lần khẳng định không chấp nhận việc các lực lượng hoặc tổ chức vũ trang sử dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các hoạt động quân sự chống lại các quốc gia khác, đồng thời nhấn mạnh chủ trương duy trì quan hệ cân bằng với các nước trong khu vực nhằm góp phần bảo đảm ổn định và an ninh khu vực.

Thanh Hằng

Nguồn: aa.

Từ khóa:

#UAV #Saudi arabia #Thủ tướng Iraq #thiết bị bay không người lái #Vụ tấn công #Dầu mỏ

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