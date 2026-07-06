Israel tiếp tục tấn công Lebanon, cảnh báo xung đột lan rộng ở Trung Đông

Quân đội Israel ngày 5/7 tiếp tục tiến hành các đợt không kích và pháo kích nhằm vào nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon, trong bối cảnh thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian nhằm giảm căng thẳng giữa Israel và Lebanon vẫn chưa mang lại sự ổn định trên thực địa.

Israel tiếp tục tấn công Lebanon. Ảnh: Qatar news agency.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), máy bay chiến đấu Israel đã không kích khu vực Al-Hariq, nằm giữa hai thị trấn Kfartebnit và Nabatieh al-Fawqa. Pháo binh Israel cũng bắn vào vùng ngoại ô thị trấn Qantara, trong khi một máy bay không người lái thả lựu đạn gây choáng xuống thị trấn Mansouri. Ngoài ra, lực lượng Israel được cho là đã tiến hành một vụ nổ tại thị trấn Tayri và duy trì các chuyến bay trinh sát bằng máy bay không người lái trên nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon. Hiện phía Israel chưa đưa ra bình luận về các thông tin này.

Các vụ tấn công diễn ra sau khi Israel và Lebanon đã bắt đầu các cuộc tiếp xúc gián tiếp do Mỹ làm trung gian nhằm thống nhất các điều kiện để Israel rút quân từng phần khỏi miền Nam Lebanon theo thỏa thuận khung đạt được cuối tháng 6.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chủ trì cuộc họp với các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao để xem xét kế hoạch rút quân từng phần khỏi Lebanon ngày 5/7. Theo Đài phát thanh công cộng Israel (KAN), các sĩ quan quân đội hai nước đang thảo luận tiêu chí xác định các khu vực “không có sự hiện diện của Hezbollah”, nhằm tránh những bất đồng có thể cản trở quá trình triển khai kế hoạch rút quân. Đây sẽ là điều kiện để Israel tiến hành giai đoạn rút quân thử nghiệm khỏi hai ngôi làng ở miền Nam Lebanon.

Theo Kênh 13 của Israel, cuộc họp cũng tập trung vào cơ chế phối hợp với Mỹ và các bên quốc tế trong quá trình triển khai.

Lê Hà.

Nguồn: Anadolu, NNA, RT.