Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Israel tiếp tục tấn công Lebanon, cảnh báo xung đột lan rộng ở Trung Đông

Lê Hà.
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Quân đội Israel ngày 5/7 tiếp tục tiến hành các đợt không kích và pháo kích nhằm vào nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon, trong bối cảnh thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian nhằm giảm căng thẳng giữa Israel và Lebanon vẫn chưa mang lại sự ổn định trên thực địa.

Israel tiếp tục tấn công Lebanon, cảnh báo xung đột lan rộng ở Trung Đông

Quân đội Israel ngày 5/7 tiếp tục tiến hành các đợt không kích và pháo kích nhằm vào nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon, trong bối cảnh thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian nhằm giảm căng thẳng giữa Israel và Lebanon vẫn chưa mang lại sự ổn định trên thực địa.

Israel tiếp tục tấn công Lebanon, cảnh báo xung đột lan rộng ở Trung Đông

Israel tiếp tục tấn công Lebanon. Ảnh: Qatar news agency.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), máy bay chiến đấu Israel đã không kích khu vực Al-Hariq, nằm giữa hai thị trấn Kfartebnit và Nabatieh al-Fawqa. Pháo binh Israel cũng bắn vào vùng ngoại ô thị trấn Qantara, trong khi một máy bay không người lái thả lựu đạn gây choáng xuống thị trấn Mansouri. Ngoài ra, lực lượng Israel được cho là đã tiến hành một vụ nổ tại thị trấn Tayri và duy trì các chuyến bay trinh sát bằng máy bay không người lái trên nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon. Hiện phía Israel chưa đưa ra bình luận về các thông tin này.

Các vụ tấn công diễn ra sau khi Israel và Lebanon đã bắt đầu các cuộc tiếp xúc gián tiếp do Mỹ làm trung gian nhằm thống nhất các điều kiện để Israel rút quân từng phần khỏi miền Nam Lebanon theo thỏa thuận khung đạt được cuối tháng 6.

Israel tiếp tục tấn công Lebanon, cảnh báo xung đột lan rộng ở Trung Đông

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chủ trì cuộc họp với các quan chức quốc phòng và an ninh cấp cao để xem xét kế hoạch rút quân từng phần khỏi Lebanon ngày 5/7. Theo Đài phát thanh công cộng Israel (KAN), các sĩ quan quân đội hai nước đang thảo luận tiêu chí xác định các khu vực “không có sự hiện diện của Hezbollah”, nhằm tránh những bất đồng có thể cản trở quá trình triển khai kế hoạch rút quân. Đây sẽ là điều kiện để Israel tiến hành giai đoạn rút quân thử nghiệm khỏi hai ngôi làng ở miền Nam Lebanon.

Theo Kênh 13 của Israel, cuộc họp cũng tập trung vào cơ chế phối hợp với Mỹ và các bên quốc tế trong quá trình triển khai.

Lê Hà.

Nguồn: Anadolu, NNA, RT.

Tin liên quan:
  • Israel tiếp tục tấn công Lebanon, cảnh báo xung đột lan rộng ở Trung Đông
    Xung đột Trung Đông lan rộng, giao tranh gia tăng tại Lebanon và Israel

    Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi các hoạt động quân sự gia tăng tại Lebanon, trong khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công phối hợp nhằm vào Israel. Song song đó, các nỗ lực ngoại giao liên quan Gaza ghi nhận tín hiệu tích cực nhưng chưa tạo đột phá.

  • Israel tiếp tục tấn công Lebanon, cảnh báo xung đột lan rộng ở Trung Đông
    Nhóm G7 cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông

    Các ngoại trưởng G7 kêu gọi chấm dứt ngay chu kỳ bạo lực đang diễn ra trong khu vực đồng thời khẳng định không quốc gia nào được lợi từ sự leo thang tình hình hiện tại ở Trung Đông.

  • Israel tiếp tục tấn công Lebanon, cảnh báo xung đột lan rộng ở Trung Đông
    Lebanon tìm cách gia hạn ngừng bắn, Israel tiếp tục tấn công

    Lebanon đang nỗ lực để gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Israel, trong bối cảnh hai bên chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán tại Washington, D.C.. Đây là vòng tiếp xúc thứ hai trong vòng hai tuần, với sự trung gian của Hoa Kỳ, nhằm duy trì ổn định dọc biên giới phía nam Lebanon.

Từ khóa:

#Quân đội Israel #Máy bay không người lái #Trung đông #Không kích #Thỏa thuận #Xung đột #Cảnh báo

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tham mưu trưởng quốc phòng Hà Lan: Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO sẽ gia tăng khi Mỹ thu hẹp năng lực quân sự

Tham mưu trưởng quốc phòng Hà Lan: Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO sẽ gia tăng khi Mỹ thu hẹp năng lực quân sự

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tham mưu trưởng quốc phòng Hà Lan, Tướng Onno Eichelsheim, ngày 5/7, nhận định vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO sẽ ngày càng quan trọng khi Mỹ cắt giảm một phần năng lực quân sự. Ông cũng bày tỏ ấn tượng với ngành công nghiệp quốc phòng của Thổ Nhĩ...
Ông JD Vance: Nước Anh đang cần một cuộc cải tổ lớn

Ông JD Vance: Nước Anh đang cần một cuộc cải tổ lớn

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng Vương quốc Anh là một quốc gia “tuyệt vời”, nhưng đã không được dẫn dắt hiệu quả trong thời gian dài, đồng thời bày tỏ kỳ vọng chính phủ mới sẽ thúc đẩy những cải cách sâu rộng nhằm đưa đất nước trở lại quỹ đạo phát triển.
Ankara 2026: Khi NATO bước vào thời kỳ 3.0

Ankara 2026: Khi NATO bước vào thời kỳ 3.0

Phân tích bình luận
(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị Thượng đỉnh NATO 2026 tại Ankara không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai sau hơn hai thập kỷ, mà còn có thể trở thành một trong những kỳ họp mang tính bước ngoặt nhất của liên minh. Từ Ukraine đến Trung Đông, từ cam kết của Mỹ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh