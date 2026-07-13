Israel sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 27/10

Theo truyền thông Israel ngày 12/7, nước này sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 27/10 năm nay. Quốc hội khóa hiện tại sẽ hoàn thành đầy đủ nhiệm kỳ và sẽ không bị giải tán để kích hoạt một cuộc bầu cử sớm.

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Israel sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 27/10. Ảnh: Getty.

Trang tin The Times of Israel ngày 12/7 cho biết Chủ tịch liên minh cầm quyền Israel, ông Ofir Katz, đã thông báo tại một phiên họp lập pháp của Quốc hội rằng cuộc bầu cử Quốc hội sẽ được tổ chức vào ngày 27/10. Theo bài báo, đây sẽ là lần đầu tiên trong gần 40 năm Israel tổ chức bầu cử Quốc hội đúng theo kế hoạch, thay vì phải tiến hành bầu cử trước thời hạn.

Kết quả các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu được dự báo giành 50-53/120 ghế tại Quốc hội Israel, chưa đủ để tự thành lập chính phủ mới. Ảnh: Euronews.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận do nhiều cơ quan truyền thông Israel công bố gần đây cho thấy liên minh cầm quyền đa đảng do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo, với đảng Likud giữ vai trò nòng cốt, được dự báo sẽ giành từ 50-53 ghế. Con số này có thể không đủ để đạt đa số trong tổng số 120 ghế của Quốc hội nhằm thành lập chính phủ mới.

Theo Kênh truyền hình Channel 12 của Israel ngày 12/7, liên minh cầm quyền đang phát động một “chiến dịch lập pháp”, dự kiến thúc đẩy Quốc hội bỏ phiếu thông qua nhiều dự luật trước khi cơ quan này bước vào kỳ nghỉ từ ngày 17/7. Các dự luật liên quan đến nhiều vấn đề như nghĩa vụ quân sự và cải cách tư pháp. Hiện nay, những bất đồng xung quanh các vấn đề này đang tiếp tục làm gia tăng cuộc cạnh tranh chính trị trong nội bộ Israel.

Theo quy định của pháp luật Israel, bầu cử Quốc hội được tổ chức 4 năm một lần. Quốc hội khóa hiện nay sẽ bước vào kỳ nghỉ từ ngày 17/7 và chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị bầu cử.

Ngày 30/6, lãnh đạo Đảng trung dung Yashar, cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Gadi Eisenkot - đối thủ đáng gờm nhất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử Quốc hội. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Chính trực đang bám sát đảng Likud. Trong khi đó, hai cựu Thủ tướng Naftali Bennett và Yair Lapid đã thành lập một liên minh chính đảng mang tên “Đoàn kết” (Unity), với mục tiêu đánh bại Thủ tướng Netanyahu.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.