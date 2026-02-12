Ông Zelensky bác bỏ thông tin sẽ công bố kế hoạch tổ chức bầu cử vào ngày 24/2

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã bác bỏ thông tin cho rằng ông sẽ công bố kế hoạch tổ chức bầu cử vào ngày 24/2 tới, đồng thời nhấn mạnh chỉ khi có đầy đủ các bảo đảm an ninh thì Ukraine mới có thể tiến hành bầu cử.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: CCTV

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine luôn sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho việc tổ chức bầu cử, song điều kiện tiên quyết là phải đạt được lệnh ngừng bắn. Ông Zelensky khẳng định: “Một số đối tác của chúng tôi có đề cập đến vấn đề bầu cử, nhưng phía Ukraine chưa từng chủ động nêu ra. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho bầu cử. Điều đó rất đơn giản: chỉ cần ngừng bắn, bầu cử có thể được tổ chức.”

Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đã gây sức ép bằng cách đe dọa rút các bảo đảm an ninh nếu Kiyv không ấn định ngày bầu cử tổng thống.

Liên quan đến tiến trình hòa đàm, ông Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán vào tuần tới tại Miami và Ukraine đã xác nhận sẵn sàng tham gia. Tuy nhiên, theo ông, phía Nga hiện vẫn “do dự”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh ông không thể tới Moscow để đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, song Kiyv sẵn sàng tham gia đối thoại tại bất kỳ địa điểm trung lập nào ngoài Nga và Belarus.

Cảnh đổ nát ở thủ đô Kiyv, Ukraine. Ảnh: CCTV

Đề cập đến những trở ngại chính trong tiến trình hòa bình, Tổng thống Zelensky cho rằng các bên vẫn chưa đạt được lập trường thống nhất về vấn đề Donbass – khu vực tâm điểm của cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua.

Về triển vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU), ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ nỗ lực hoàn tất các yêu cầu kỹ thuật cần thiết, với mục tiêu có thể gia nhập EU vào năm 2027. Ông nhấn mạnh Kiyv mong muốn nhận được một mốc thời gian cụ thể cho tiến trình này.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn và các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn toàn diện đang được cộng đồng quốc tế gia tăng thúc đẩy.

Vân Bình

Nguồn: CCTV