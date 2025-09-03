Israel sẽ diễn tập quân sự chuẩn bị tấn công tổng lực vào Dải Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3/9 thông báo sẽ tiến hành một loạt cuộc diễn tập trong vài tuần tới nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các binh sỹ dự bị được huy động tham gia chiến dịch tại Dải Gaza.

Binh sỹ Israel tham gia chiến dịch quân sự tại Dải Gaza ngày 16/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

IDF thông báo trên Telegram: “Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Lục quân, IDF đang chuẩn bị tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dự bị được điều động cho Chiến dịch "Chiến xa của Gideon II." Trong những tuần tới, các binh sỹ sẽ tham gia một loạt bài tập chiến đấu ở cả địa hình mở và đô thị nhằm củng cố năng lực tác chiến tại Dải Gaza."

Theo báo Jerusalem Post, IDF đang đẩy nhanh các hoạt động hậu cần, huấn luyện và triển khai lực lượng nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn trên bộ.

Các binh sỹ dự kiến sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị chiến đấu cá nhân, khí tài phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể. Song song đó, các đơn vị đang trải qua các đợt huấn luyện khắt khe trong môi trường đô thị và địa hình mở để nâng cao năng lực tác chiến.

Chiến dịch sắp tới nhằm vào thành phố Gaza được xem là bước đi then chốt trong nỗ lực phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng quân sự của Hamas.

Thành phố này được coi là thành trì lớn cuối cùng và là trung tâm chỉ huy quan trọng của Hamas trong Dải Gaza./.

Theo TTXVN