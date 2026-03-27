Israel: Phe đối lập chỉ trích chính phủ triển khai tác chiến nhiều hướng

Lãnh đạo phe đối lập Israel, ông Yair Lapid, ngày 26/3 đã chỉ trích chính phủ tiến hành các hoạt động quân sự đồng thời trên nhiều hướng khiến lực lượng bị căng kéo, đẩy đất nước tới “thảm họa an ninh”.

Lãnh đạo phe đối lập Israel, ông Yair Lapid, ngày 26/3 đã chỉ trích chính phủ tiến hành các hoạt động quân sự đồng thời trên nhiều hướng khiến lực lượng bị căng kéo, đẩy đất nước tới “thảm họa an ninh”. Ảnh: Freemalaysiatoday.

Ông Lapid, lãnh đạo Đảng Yesh Atid đối lập và là cựu Thủ tướng Israel, phát biểu trên truyền hình ngày 26/3 rằng, trong bối cảnh thiếu chiến lược rõ ràng và lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng, chính phủ vẫn để quân đội tham gia tác chiến trên nhiều hướng, khiến IDF chịu áp lực quá lớn. Ông nhấn mạnh tình hình hiện nay đang làm suy yếu năng lực bảo đảm an ninh quốc gia và đẩy đất nước tới “thảm họa an ninh”.

Trong cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp ngày 26/3, người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin cũng đã bình luận về tình trạng thiếu quân và cho biết “cần thêm binh sĩ chiến đấu” trên nhiều mặt trận, đặc biệt là ở Lebanon.

Các nguồn tin quân sự Israel bày tỏ “lo ngại sâu sắc” về tình trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, đồng thời lưu ý rằng ngay cả trong thời bình, quân đội Israel cũng cần thêm binh sĩ trên nhiều hướng, bao gồm Dải Gaza, Liban, Syria và Bờ Tây. Ảnh: Brecorder.

Trước đó, theo kênh truyền hình i24 News của Israel ngày 26/3 đưa tin, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ông Eyal Zamir tại cuộc họp nội các an ninh ngày 25/3 đã cảnh báo rằng dưới áp lực tác chiến kéo dài, quân đội “đang tiến tới sụp đổ nội bộ”, thậm chí cho biết ông đã “đưa ra 10 cảnh báo”. Báo cáo cho biết, hiện quân đội Israel đang duy trì các hoạt động quân sự trên nhiều hướng, bao gồm Dải Gaza và khu vực phía Bắc Israel. Việc huy động lực lượng dự bị trong thời gian dài tiếp tục gây sức ép đối với nguồn nhân lực của quân đội.

Các nguồn tin quân sự Israel bày tỏ “lo ngại sâu sắc” về tình trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, đồng thời lưu ý rằng ngay cả trong thời bình, quân đội Israel cũng cần thêm binh sĩ trên nhiều hướng, bao gồm Dải Gaza, Liban, Syria và Bờ Tây. Các quan chức cảnh báo rằng, nếu không bổ sung thêm nhân lực, “sẽ có những khu vực xuất hiện khoảng trống lớn” trong việc triển khai lực lượng tác chiến.

Tình trạng thiếu hụt này một phần được cho là do chưa có luật mở rộng đáng kể nghĩa vụ quân sự đối với cộng đồng Haredi (Do Thái Chính thống giáo cực đoan). Dự luật nhằm tăng cường tuyển quân từ cộng đồng Haredi đã bị Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tạm gác lại nhằm duy trì sự đoàn kết trong thời gian xung đột. Nghĩa vụ quân sự là bắt buộc ở Israel, nhưng theo một quy định được thiết lập từ khi quốc gia này thành lập - khi cộng đồng Do Thái Chính thống giáo còn nhỏ - những người đàn ông dành toàn thời gian nghiên cứu các văn bản thiêng liêng của Do Thái giáo sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự trên thực tế.

Các nhân vật đối lập đã chỉ trích mạnh mẽ chính phủ của thủ tướng Netanyahu sau phát biểu của ông Zamir, cảnh báo về những rủi ro an ninh rộng lớn hơn.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Ndtv.