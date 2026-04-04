Israel phá hủy hai cây cầu chiến lược tại thung lũng Bekaa, Lebanon

Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon, không quân Israel ngày 4/4 đã tiến hành không kích, phá hủy hai cây cầu bắc qua sông Litani, nối các thị trấn Sohmor và Machghara ở khu vực Bekaa phía Tây, miền Đông Lebanon.

Hai cây cầu nói trên được xem là các tuyến giao thông trọng yếu trong khu vực Bekaa phía Tây, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới đường bộ phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân.

Nguồn tin cho biết một cây cầu bị đánh trúng trực tiếp, trong khi một cây cầu lân cận cũng bị phá hủy hoàn toàn. Cùng ngày, quân đội Israel thông báo sẽ nhắm mục tiêu vào hai cây cầu tại miền Nam Lebanon, cho rằng động thái này nhằm ngăn chặn việc vận chuyển lực lượng tăng viện và vũ khí tới Hezbollah.

Trước đó, ngày 23/3, Israel cũng đã phá hủy cầu Al-Dalafa – một điểm vượt sông lớn khác trên sông Litani với lý do tương tự.

Sông Litani là con sông lớn nhất của Lebanon, bắt nguồn từ khu vực phía Tây Baalbek và chảy qua thung lũng Bekaa. Dòng sông này nằm cách biên giới Lebanon – Israel (còn gọi là “Đường Xanh”) từ khoảng 6 đến 30 km và có tổng chiều dài khoảng 170 km.

Có tổng cộng 7 cây cầu bắc qua sông Litani, trong đó 4 tuyến chính gồm Qasmiyeh, Khardali, Qaqaiyat al-Jisr và Tayr Felsay. Ngoài ra còn có các cầu phụ như Arzi, cầu Qasmiyeh cũ, Al-Dalafa (Barghoz) và Zrariyeh. Phần lớn các điểm vượt sông này đã bị tấn công trong thời gian gần đây.

Tình hình tại Lebanon tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng giao thông làm gia tăng nguy cơ gián đoạn đời sống dân sự và ảnh hưởng đến khả năng di chuyển trong khu vực.

Israel gia tăng các hoạt động quân sự tại Lebanon, bao gồm không kích và triển khai lực lượng trên bộ ở miền Nam, sau vụ tấn công qua biên giới của Hezbollah ngày 2/3. Theo giới chức Lebanon, các đợt không kích của Israel kể từ đó đã khiến khoảng 1.368 người thiệt mạng và hơn 4.100 người bị thương.

Cũng trong ngày 3/4, Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết, một vụ nổ tại một trong những vị trí của họ ở miền Nam Lebanon, khiến 3 binh sĩ bị thương. Đây là vụ việc tương tự thứ 3 xảy ra trong vòng chưa đầy 1 tuần. Hai vụ tấn công riêng biệt trước đó đã khiến 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thiệt mạng.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, AA