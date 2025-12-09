Israel mở rộng tấn công Hezbollah, tuyên bố “biên giới mới” tại Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục gia tăng hoạt động quân sự trên hai mặt trận khi xác nhận tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở Nam Lebanon, trong bối cảnh Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel, Eyal Zamir tuyên bố “lằn ranh vàng” tại Dải Gaza sẽ trở thành “biên giới mới” của Israel.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel tại Tayr Debba, miền nam Lebanon, ngày 6/11/2025, sau khi quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán. Ảnh: Reuters.

Theo IDF, loạt không kích mới nhất nhắm vào các cơ sở của Hezbollah, trong đó có một trung tâm huấn luyện được cho là do lực lượng tinh nhuệ Radwan vận hành. Quân đội Israel cáo buộc khu phức hợp này được sử dụng để huấn luyện chiến binh, điều phối tấn công và chuẩn bị các chiến dịch chống lại Israel. Các tòa nhà quân sự cùng một bãi phóng tên lửa của Hezbollah cũng bị tấn công. Israel khẳng định những hoạt động này “vi phạm thỏa thuận an ninh” và cam kết tiếp tục “loại bỏ mọi mối đe dọa”.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel, tướng Eyal Zamir. Ảnh: Reuters.

Trong khi căng thẳng tại biên giới phía Bắc leo thang, Tướng Eyal Zamir, trong chuyến thị sát lực lượng tại Gaza, tuyên bố Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát quân sự đối với hơn một nửa diện tích Dải Gaza, bao gồm phần lớn đất nông nghiệp và khu vực tiếp giáp Ai Cập – theo đường ranh giới được gọi là “lằn ranh vàng” trong kế hoạch ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Theo The Guardian, “lằn ranh vàng” đang được Israel củng cố bằng các tiền đồn bê tông mới, dù ranh giới này không hoàn toàn trùng khớp với bản đồ ngừng bắn. Lực lượng Israel nhiều lần nổ súng vào người Palestine bị cho là vượt qua ranh giới, bao gồm cả trẻ em. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một số cột bê tông đã được đặt sâu hàng trăm mét vào phía Gaza so với phạm vi thỏa thuận.

Tuyên bố của ông Zamir cho thấy sự khác biệt đáng kể với điều khoản ngừng bắn ký tháng 10, vốn nêu rõ Israel “không chiếm đóng hay sáp nhập Gaza”. Theo kế hoạch 20 điểm của Mỹ, Israel sẽ dần bàn giao các khu vực cho lực lượng an ninh quốc tế trước khi rút quân hoàn toàn, chỉ giữ lại một vùng an ninh hẹp. Tuy nhiên, đến nay chưa quốc gia nào cam kết triển khai lực lượng quốc tế, dù nghị quyết của Liên hợp quốc đã được thông qua.

Chính phủ Israel chưa xác nhận liệu phát biểu của Tổng tham mưu trưởng có phản ánh chính sách chính thức hay không. Một quan chức Israel chỉ cho biết quân đội đang “hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn”, đồng thời cáo buộc Hamas vi phạm các cam kết.

Thanh Hằng

Nguồn: The Gudian, Wion