Israel không kích Lebanon, dọa chiếm khu vực phía Nam sau chiến sự

Các cuộc không kích ngày 31/3 của Israel nhắm vào khu vực phía Nam Lebanon và gần sân bay Beirut trong bối cảnh Israel tuyên bố sẽ chiếm một phần lãnh thổ phía Nam sau chiến sự. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc (LHQ) triệu tập họp khẩn cấp sau khi ba binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng tại nước này.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào làng Mayfadoun ở miền nam Lebanon vào ngày 31 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn nhà nước NNA, ngày 31/3, Lebanon thông báo các cuộc không kích của Israel diễn ra gần đường tiếp cận sân bay chính của Beirut. Sự việc xảy ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức phiên họp khẩn cấp sau khi ba binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng tại phía Nam Lebanon.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố quân đội nước này sẽ chiếm một phần phía Nam Lebanon ngay cả khi chiến sự hiện tại chống Hezbollah kết thúc.

Ông Israel Katz cho biết: "Sau khi kết thúc chiến dịch, IDF sẽ thiết lập một vùng an ninh bên trong Lebanon và duy trì kiểm soát toàn bộ khu vực đến sông Litani, cách biên giới khoảng 30 km. Việc trở về của hàng trăm nghìn người Lebanon bị di dời sẽ hoàn toàn bị ngăn chặn cho đến khi an ninh miền Bắc Israel được đảm bảo. Tất cả nhà cửa ở các làng sát biên giới Lebanon sẽ bị phá hủy để loại bỏ mọi mối đe dọa từ phía cư dân miền Bắc."

Đây là tuyên bố rõ ràng nhất về ý định chiếm đóng khu vực phía Nam kể từ khi chiến sự Trung Đông lan sang Lebanon vào ngày 2/3.

Phản ứng trước tuyên bố trên, Bộ trưởng Quốc phòng Lebanon Michel Menassa cho rằng đây không còn là lời đe dọa mà là "ý định rõ ràng nhằm áp đặt chiếm đóng mới lãnh thổ Lebanon, di dời cư dân hàng loạt và phá hủy hệ thống các làng, thị trấn ở phía Nam.“Ông Menassa cho rằng các kế hoạch trên là”sự leo thang xâm lược" đối với đất nước ông.

Người dân tập trung dự lễ tang các nhà báo thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel ở miền nam Lebanon, tại khu vực Choueifat ngoại ô Beirut, ngày 29 tháng 3 năm 2026. Ảnh: AFP

Theo chính quyền Lebanon, chiến sự đến nay đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải di tản.

Hội đồng Bảo an LHQ đã triệu tập phiên họp khẩn cấp sau khi ba binh sĩ gìn giữ hòa bình Indonesia thuộc lực lượng UNIFIL thiệt mạng ở phía Nam Lebanon trong hai vụ việc riêng biệt. Israel đang điều tra để xác định các vụ việc này do Hezbollah hay do hoạt động của quân đội Israel gây ra. 10 quốc gia châu Âu, bao gồm Pháp và Anh, ra tuyên bố chung kêu gọi các bên đảm bảo an toàn cho lực lượng UNIFIL.

Trưởng cơ quan cứu trợ Liên Hợp Quốc Tom Fletcher cảnh báo phía Nam Lebanon có nguy cơ trở thành “lãnh thổ bị chiếm đóng mới”, đồng thời đặt câu hỏi về việc bảo vệ dân thường trong bối cảnh Israel đã triển khai chiến dịch tương tự tại Gaza.

Bích Hồng

Nguồn: AFP/CNA