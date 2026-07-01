Israel công bố kế hoạch phát triển “laser không gian” có khả năng sát thương

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Israel được cho là đang đẩy mạnh phát triển các công nghệ tác chiến trong không gian, trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng cường đầu tư vào các hệ thống vũ khí thế hệ mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tại Tel Aviv. Ảnh: Getty Images.

Theo truyền thông Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz mới đây cho biết, nước này đặt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu về phát triển năng lực tấn công từ không gian. Ông cũng thừa nhận, Israel đang huy động đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu để thúc đẩy chương trình này, đồng thời khẳng định việc phát triển năng lực tác chiến trong không gian sẽ góp phần tăng cường khả năng răn đe và nâng cao năng lực quốc phòng. Được biết đây là lần đầu tiên ông Katz đề cập cụ thể tới vũ khí laser đặt trên không gian.

Hệ thống vũ khí Arrow. Ảnh: Reuters.

Theo các chuyên gia, vũ khí laser là một trong những công nghệ được nhiều quốc gia nghiên cứu nhằm phục vụ các nhiệm vụ quân sự trong tương lai. Hệ thống này sử dụng chùm tia năng lượng cường độ cao để vô hiệu hóa mục tiêu và được đánh giá có tiềm năng ứng dụng trong phòng thủ tên lửa, chống thiết bị bay không người lái và bảo vệ các tài sản trên quỹ đạo.

Israel hiện được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực phòng thủ bằng laser. Hệ thống Iron Beam do nước này phát triển có khả năng đánh chặn rocket, thiết bị bay không người lái và đạn cối với chi phí thấp hơn so với các tên lửa đánh chặn truyền thống. Truyền thông cũng cho biết, Israel đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng ứng dụng công nghệ laser trên các nền tảng quân sự khác.

Hệ thống phòng thủ laser Iron Beam sử dụng chùm tia laser công suất cao để đánh chặn các mục tiêu. Ảnh: CNN.

Động thái của Israel diễn ra trong bối cảnh nhiều cường quốc đang đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ tác chiến không gian. Mỹ tiếp tục phát triển các hệ thống vũ khí năng lượng định hướng phục vụ phòng thủ tên lửa và các hoạt động quân sự trong không gian. Trong khi đó, Trung Quốc và Nga cũng đang tăng cường nghiên cứu các công nghệ chống vệ tinh và các năng lực tác chiến trong môi trường không gian.

Giới chuyên gia nhận định không gian đang trở thành một lĩnh vực cạnh tranh chiến lược mới, khi nhiều quốc gia đầu tư phát triển các công nghệ nhằm bảo vệ hoặc vô hiệu hóa các hệ thống vệ tinh. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục tác động đến quá trình phát triển các công nghệ quốc phòng trong thời gian tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Calibe az, Rt.